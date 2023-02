Der erfolgreichste Horror-Film aller Zeiten kriegt eine Serie und sogar der Macher kehrt dafür zurück

Stephen Kings Horror-Schöpfung Pennywise lockte in den beiden Es-Filmen ein Millionen-Publikum ins Kino. Nun ist eine Serie in Arbeit.

Über eine Milliarde Dollar haben die beiden Horror-Filme Es und ES Kapitel 2 zusammen eingespielt, dabei soll es aber nicht bleiben. Eine neue Serie wird die Welt von Stephen Kings Roman Es und mutmaßlich dessen Albtraum-Kreation Pennywise weiter ausschöpfen. Es handelt sich jedoch nicht um eine Fortsetzung, sondern die Vorgeschichte.

Was über die Prequel-Serie des Horror-Erfolges Es bekannt ist

Der Arbeitstitel der Serie lautet Welcome to Derry, benannt nach dem Städtchen, in dem sich die Horror-Geschichte abspielt. Das geht auf eine offizielle Bekanntmachung des Streaming-Dienstes HBO Max zurück (via Deadline ). Folgendes wurde dabei verraten:



Die Serie spielt im Es-Universum.

Sie basiert auf Stephen Kings Roman, keiner neuen Geschichte oder ähnlichem.

Sie erweitert die Geschichte aus den beiden Kinofilmen, spielt also im selben Film-Universum.

Dafür kommt auch deren Regisseur Andy Muschietti zurück.

Er produziert die Serie gemeinsam mit seiner Schwester Barbara Muschietti und führt bei einigen Folgen Regie.

Das Drehbuch für die erste Folge wird von Jason Fuchs verfasst, Ko-Produzent von Es Kapitel 2, und einer der Autoren von Wonder Woman. Fuch schrieb auch die Adaption des kommenden Henry-Cavill-Agentenfilms Argylle

Warner Bros. Es Kapitel 2

Teil 2 des Horror-Doppels hatte bereits die Vorgeschichte von Pennywise angeschnitten. Die Serie könnte sich nun tiefer damit auseinandersetzen. Es ist aber bisher nicht bekannt, ob Bill Skarsgård sich für die Serie noch einmal das Clowns-Kostüm überstreift.

Was die Horror-Serie mit Der Herr der Ringe gemeinsam hat

Die Nachricht von der Es-Serie kam fast zeitgleich wie jene der neuen Herr der Ringe-Filme, an denen Warner Bros. und New Line arbeiten. Mit beiden Stoffen setzt Warner einige seiner erfolgreichsten Reihen fort.

Der erste Teil von Es spielte 2017 immerhin über 700 Millionen Dollar weltweit ein, was ihn – ohne Inflationsbereinigung – zum erfolgreichsten Horror-Film aller Zeiten machte (via The Numbers ). Selbst unter Berücksichtigung der Inflation steht er auf Platz 5, nur überholt von den Klassikern Der Weiße Hai (auf Platz 1), Der Exorzist, The Sixth Sense und Gremlins (laut Collider )

Die Es-Serie Welcome to Derry reiht sich zudem neben mehreren DC-Serien von HBO Max ein, darunter die The Batman-Serie The Penguin. Einen Starttermin gibt es für Welcome to Derry noch nicht.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

