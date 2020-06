Der Geburtstag: Gewinnt 1 von 15 Tickets für's Online Kino

Berührendes Drama: Am 25. Juni ist der neue Film von den Systemsprenger-Produzenten online und im Kino gestartet. Wir verlosen 15 Streaming-Links für Der Geburtstag mit Mark Waschke und Anne Ratte-Polle. Jetzt mitmachen!

Es ist eine Mischung aus Film noir und Familiendrama: Der Geburtstag von Regisseur Carlos Andrés Morelli beschreibt eine scheinbar alltägliche Familiensituation. Doch dieser Kindergeburtstag hält alles bereit, was man von so einem Tag am wenigsten erwartet: Unwetter, Streit und lange Gesichter.

Der Geburtstag - Geschichte eines Teilzeit-Vaters in atmosphärischem Retro-Look

Der siebenjährige Lukas ( Kasimir Brause ) hat Geburtstag. Trotz angespannter Verhältnisse organisieren die getrennt lebenden Eltern Matthias ( Mark Waschke ) und Anna (Anne Ratte-Polle ) eine große Kinderparty mit Pinata und Torte. Im Wohnzimmer toben die Kinder, in der Küche die Eltern: Der gestresste Matthias hat, mal wieder, das anstehende Vater-Sohn-Wochenende abgesagt und den versprochenen Zoobesuch verschoben.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Der Geburtstag anschauen

Der Geburtstag - Trailer (Deutsch) HD

Als die Party vorbei ist, folgt das nächste Problem: Der kleine Julius (Finnlay Jan Berger ) wird von seinen Eltern nicht abgeholt. Matthias will den fremden Jungen eigentlich nur loswerden, doch die Ereignisse überschlagen sich. Angetrieben von seinem erwachenden Beschützerinstinkt, übernimmt der Teilzeit-Papa Verantwortung für den hilflosen Julius und seine Augen öffnen sich schließlich auch für die Bedürfnisse seines eigenen Sohns.



