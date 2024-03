Der gewaltigste Sci-Fi-Film des Jahres: Sichert euch Dune 2 jetzt schon in perfekter 4K-Qualität fürs Heimkino

Dune 2 ist gerade erst im Kino gestartet, aber die Heimkino-Editionen stehen bereits in den Startlöchern. Den gewaltigen Sci-Fi-Blockbuster könnt ihr jetzt schon in der besten Qualität vorbestellen.

Mit Dune: Part Two läuft der gigantischste Science-Fiction-Blockbuster des Jahres aktuell in den Kinos. Wenn ihr den zweiten Teil der Verfilmung von Frank Herberts Kult-Roman unbedingt auch in eurer Heimkino-Sammlung haben wollt, könnt ihr den Film jetzt schon vorbestellen. Die qualitativ beste Wahl ist dabei ganz klar die 4K-Disc, die euch Dune 2 in technisch perfekter Qualität für zu Hause bietet.

Wann erscheint Dune 2 fürs Heimkino?

Amazon gibt als Erscheinungsdatum den 29. Mai 2024 an. Hierbei kann es sich aber noch um ein vorläufiges Datum handeln, das nicht den endgültigen Dune: Part Two-Release fürs Heimkino markiert. Bevor dieser festgelegt wird, dienen solche Daten oft als Platzhalter, um die Vorbestellung zu ermöglichen.

Warner/Amazon Das vorläufige Cover der 4K-Veröffentlichung von Dune 2

Neben der Bildqualität in der technisch idealen 4K-Auflösung wird die Dune 2-Veröffentlichung deutschen oder englischen Ton in Dolby Atmos und Dolby TrueHD 7.1 bieten. Infos zum Bonusmaterial gibt es aktuell noch nicht.

Darum geht es im Sci-Fi-Epos Dune 2

Die Story der Fortsetzung spielt nur wenige Stunden nach dem Ende von Dune. Mit der Unterstützung der Fremen zieht Paul Atreides (Timothée Chalamet) in den Krieg gegen das Haus Harkonnen, nachdem fast seine gesamte Familie von den Widersachern getötet wurde.

Neben den Rachenplänen und seinen Gefühlen für Chani (Zendaya) muss sich der Atreides-Erbe auch mit seiner Rolle als angeblicher Erlöser auseinandersetzen, die eine Prophezeiung aus ihm macht. Daneben droht neue Gefahr von Harkonnen-Seite in Gestalt des sadistischen Feyd-Rautha (Austin Butler).

