Der größte Abenteuerfilm der letzten Jahre erhält tatsächlich eine Fortsetzung (und die perfekte Geschichte existiert bereits)

Die Videospielverfilmung Uncharted mit Tom Holland nahm über 400 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und lief sogar erfolgreicher als Indiana Jones 5. Nun soll es eine Fortsetzung geben.

Während der Studiopräsentation auf der Businesskonferenz CineEurope ließ Sony Pictures sich in die Karten gucken, was in Zukunft an neuen Filmen auf uns zukommt. Neben einer Live-Action-Adaption von The Legend of Zelda soll es laut Variety auch mit der Videospielverfilmung Uncharted weitergehen.

Kein Wunder: Teil eins aus dem Jahr 2022 nahm 401 Millionen US-Dollar ein, so The Numbers . Spider-Man-Star Tom Holland und sein Kollege Mark Wahlberg bewiesen somit größere Abenteuer-Anziehungskraft als Harrison Ford mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals, der vergangenes Jahr nur 384 Millionen US-Dollar einspielte.

Action-Abenteuer Uncharted erhält Teil 2: Darum geht es in der Videospielverfilmung

Der junge Tunichtgut und Tausendsassa Nathan Drake (Holland) wird eines Tages von Sully Sullivan (Wahlberg) kontaktiert, der bei einer Schatzsuche Hilfe benötigt. Der alte Bekannte seines Bruders ist hinter dem sagenhaften Vermögen des portugiesischen Seefahrers Ferdinand Magellan her, das vor 500 Jahren verloren ging. Für das Duo beginnt eine abenteuerliche Schnitzeljagd, bei der es gilt, dem korrupten Milliardär Santiago Moncada (Antonio Banderas) und Sullys gefährliche Ex-Partnerin Jo Braddock (Tati Gabrielle) zuvorzukommen.

Ob Regisseur Ruben Fleischer für Uncharted 2 zurückkehren wird, steht noch nicht fest. Als Story würde sich natürlich eine Geschichte aus der zugrundeliegenden Videospielreihe anbieten. Aber werden die Filmschaffenden wirklich diesen Weg der spielbaren Vorlage einschlagen?



Sony Mark Wahlberg und Tom Holland in Uncharted

Gegenüber Screen Rant gab Co-Star Wahlberg schon vor einiger Zeit bekannt, dass es bereits ein Drehbuch zum Sequel gibt. "Lass dir einen Schnauzer wachsen. Es wird eine Weile dauern", meinten die Verantwortlichen Anfang des Jahres zu ihm. Wann die Abenteuer-Fortsetzung mit den Dreharbeiten beginnt, geschweige denn ins Kino kommt, ist entsprechend schwer einzuschätzen.

In der Zwischenzeit kann man sich die Zeit mit der Videospielreihe von Naughty Dog vertreiben, die es immerhin schon auf vier Teile in der Hauptserie bringt.

Wo kann man den Abenteuerfilm Uncharted streamen?

Der Uncharted-Film liegt hierzulande bei Netflix im Filmangebot vor. Als Leih- und Kauftitel ist er aber auch bei Amazon, Apple TV, Sky, MagentaTV und Co. zu haben.