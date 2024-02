Platz 1 bei Netflix ist einer der größten Abenteuerfilme der letzten Jahre und der Startschuss für Teil 2 ist jetzt gefallen: "Lass dir einen Schnauzer wachsen"

Das Abenteuer-Epos Uncharted ist der derzeit meistgesehene Film bei Netflix. Star Mark Wahlberg enthüllte passend dazu jetzt Neuigkeiten zu Teil 2.

Abenteuer-Fortsetzung zum Netflix-Hit: Uncharted 2 erreicht ersten Meilenstein

Mark Wahlberg und Tom Holland haben Indiana Jones beerbt. So müssen es jedenfalls viele Abenteuerfilm-Fans empfunden haben, durch deren Interesse Uncharted 2022 zum Kino-Hit wurde. Die Adaption der gleichnamigen Videospielreihe steht in Netflix' Film-Charts gegenwärtig auf Platz 1. Und Wahlberg zufolge

Gegenüber ScreenRant verkündete Uncharted-Darsteller Mark Wahlberg:

Die Produzent:innen haben mir heute erklärt, dass sie das Drehbuch bekommen haben. Sie meinten: "Lass dir einen Schnauzer wachsen. Es wird eine Weile dauern." Ich bin sehr daran interessiert, etwas über die neue Story zu hören.

Sony Mark Wahlberg mit Schnauzbart in einer Post-Credits-Szene von Uncharted

Wie Wahlberg andeutet, gibt es noch keine offiziellen Details zum Inhalt von Uncharted 2. In Teil 1 macht sich Abenteurer Victor Sullivan (Wahlberg) mit Jungspund Nathan Drake (Holland) auf die Jagd nach dem Schatz der berühmten Magellan-Expedition. Sullivan trägt in der Spielevorlage einen üppigen Schnauzer, der in der Adaption aber nur in einer Post-Credits-Szene zum Vorschein kam. In der Fortsetzung könnte er laut The Direct aber von Anfang an zu sehen sein.

Wann kommt Uncharted 2 ins Kino?

Uncharted 2 hat noch keinen offiziellen Starttermin. Wie viel Aufwand die Arbeit am Drehbuch erfordert, ist schwer abzuschätzen. In einem langwierigen Prozess müssen neben Drehorten auch Crew und Cast zusammengestellt werden, deren zwei größte Stars mit einem extrem vollen Terminkalender haushalten. Wir rechnen frühestens Ende 2025 mit der Veröffentlichung.

