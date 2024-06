Der größte Abenteuerfilm des letzten Jahres beendete eine Mega-Reihe revolutionär: Holt euch die beste Heimkinofassung

Das Indiana Jones Franchise wurde mit Das Rad des Schicksals beendet. Den absolut gelungenen letzten Film samt umfangreichem Bonusmaterial könnt ihr euch in bester Qualität im Heimkino zu Gemüte führen.

Seit Anfang der 80er Jahre verfolgen Generationen die Abenteuer des Action-Archäologen Indiana Jones. Mit Das Rad des Schicksals ist den Machern ein erfolgreicher Abschluss der Original-Filmreihe gelungen. Ein letztes Mal sehen wir Harrison Ford mit Hut und Peitsche und einer geradezu revolutionären Handlung.

Den Film könnt ihr euch in bester Qualität im Steelbook sichern und euch noch in diesem Jahr auf ein weiteres Abenteuer des Helden freuen.



Indiana Jones und das Rad des Schicksals im Steelbook Deal Zu Amazon

Neben dem 4K Steelbook * gibt es Indiana Jones 5 auch auf 4K *, Blu-ray * und DVD *. Das Bonusmaterial bietet einiges an Making-ofs, wie die Vorstellung der Drehorte, Figuren, Stunts, Musik, des Produktionsdesigns und visueller Effekte. Außerdem wird in fünf Kapiteln die Entstehung des Films nachgezeichnet und die ikonische Filmmusik von John Williams befindet sich in einer exklusiven Score-only-Version auf einer isolierten Tonspur.



Darum geht es im letzten Indiana Jones-Abenteuer

Im Jahre 1969 steht der Peitschen-schwingende Professor kurz vor der Pensionierung, was ihn nicht gerade mit Freude erfüllt. Zum Glück verwickelt ihn seine Patentochter Helena (Phoebe Waller-Bridge) auf der Suche nach dem Rad des Schicksals in ein gefährliches Abenteuer.

Indy hatte bereits zur Zeit des Zweiten Weltkriegs nach dem Artefakt gesucht und kennt seinen Gegenspieler Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) schon, der ebenfalls auf der Jagd nach dem Rad ist. Denn mit der Erfindung des Archimedes kann man durch die Zeit reisen und den Verlauf der Geschichte verändern ...

Amazon Indiana JOnes und das Rad des Schicksals in 4K

Indiana Jones 5 mit revolutionärer Handlung

In Indiana Jones und das Rad des Schicksals sehen wir zwar oftmals eine sehr erfolgreiche digital verjüngte Version von Harrison Ford – und doch handelt der Film vom Altern. Ein Thema, welches in Blockbustern mit ihren nahezu unsterblichen Helden meist ausgeklammert wird. Als "geradezu revolutionär" beschreibt Waller-Bridge in unserem Interview mit Harrison Ford den Fokus auf einem merklich gealterten Helden.

Im letzten großen Abenteuer wird dieser Fakt nicht verschleiert, sondern gekonnt herausgearbeitet. Mit vielen Bezügen zu den anderen Teilen und den Handlungssträngen, die in der Vergangenheit spielen, fühlt sich der fünfte Teil wie ein Hitmix der gesamten Reihe an. Mit Waller-Bridge wurde Ford eine dynamische Co-Darstellerin zur Seite gestellt, die Indy in den wohlverdienten Ruhestand nach seiner letzten glorreichen Schatzsuche begleitet.

Franchise noch nicht zu Ende: Abenteuer von Indiana Jones gehen weiter

Der 81-jährige Harrison Ford hat den ikonischen Hut definitiv an den Nagel gehängt, dennoch ist eine Fortsetzung des Franchise möglich. Ein Remake oder eine Neubesetzung durch einen anderen Schauspieler soll es aber nicht geben, gab die Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy im Podcast The Dagobah Dispatch bekannt. Dafür sei eine Spin-off-Serie, die sich um eine Nebenfigur aus den Filmen dreht, durchaus möglich. Konkrete Pläne gäbe es bislang aber nicht.

Indiana Jones und das Rad des Schicksals im Steelbook auf 4K + Blu-ray

Doch noch in diesem Jahr könnt ihr den jungen Harrison Ford als Indiana Jones in einem weiteren Abenteuer begleiten. Das 2024 erscheinende Videospiel Indiana Jones und der Große Kreis ist zeitlich zwischen dem zweiten und dritten Film angesiedelt und besitzt eine eigenständige Handlung. Das genaue Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Bis es so weit ist, könnt ihr euch mit dem fünften und letzten Teil von Indiana Jones die Zeit vertreiben und das schicke Steelbook in eure Sammlung holen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.