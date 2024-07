Der größte Grey's Anatomy-Star kehrt erneut zurück – eigentlich war sie schon halb ausgestiegen

Ellen Pompeo sollte ihre Präsenz als Meredith Grey in Grey's Anatomy eigentlich stark zurückfahren. Ein neuer Bericht deutet jetzt allerdings das Gegenteil an.

Den Ruhestand zu genießen ist nicht für alle leicht, insbesondere nicht für gefeierte Medizinerinnen. So scheint es zumindest Meredith Grey in Grey's Anatomy zu ergehen: Darstellerin Ellen Pompeo tauchte trotz großem Abschied zuletzt immer wieder in der Serie auf. Laut Deadline wird sich dieser Trend in Staffel 21 verstärken.

Wird Ellen Pompeo in Staffel 21 wieder Grey's Anatomy-Hauptdarstellerin?

Wie der Bericht erklärt, sei Pompeo bisher in sieben der 18 Episoden von Staffel 21 zu sehen. Und diese Zahle werde wohl eher noch wachsen. Ein großer Abschied sieht anders aus, um diese Einsicht kommen selbst Pompeo-Fans nicht herum. Neben den Auftritten vor der Kamera fungiert der Star weiterhin als Erzählerin und Produzentin der Serie.

Dabei feierte sie ihren großen Grey's Anatomy-Abschied eigentlich schon in Staffel 19, nachdem sie jahrelang laut darüber nachgedacht hatte, die Serie zu verlassen. Warum also der Richtungswechsel? Laut Deadline hat womöglich die neue Showrunnerin Meg Marinis den Umschwung bewirkt.

Wann kommt Grey's Anatomy Staffel 21 nach Deutschland?

Grey's Anatomy Staffel 21 hat in Deutschland noch keinen Serienstart. Gerade erst ist hierzulande Staffel 20 gestartet und kann jetzt auf Disney+ und Joyn gestreamt werden. Die TV-Ausstrahlung erfolgte ab dem 8. Juli 2024 auf ProSieben

