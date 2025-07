Der größte Stranger Things-Neuzugang ist eine Legende der 80er – aber eine Frage zu ihrem Auftritt ist völlig offen

Der Cast von Stranger Things wurde um eine weitere große Ikone der 80er ergänzt. Ihre Rolle ist aber sogar für sie noch unklar.

Mit der 5. Staffel wird Stranger Things zu seinem großen Finale kommen. Und bei all den Geheimnissen, die noch zu lüften sind, hat die Staffel noch viel zu erzählen. Dennoch ist scheinbar noch Platz für neue Figuren und deren Geschichten. Eine davon wird von Linda Hamilton gespielt. Die Schauspielerin wurde mit der Terminator-Reihe zur Legende. Es ist nur passend, dass sie im Finale noch einmal kräftig mitmischen darf.

Über Linda Hamiltons Stranger Things-Rolle ist nur der Name bekannt

Im Februar 2024 sprach Linda Hamilton mit Us Weekly über ihre Beteiligung an Stranger Things. Dabei eröffnete sie nicht nur, dass sie ein großer Fan der Serie ist, sondern auch, dass sie nicht allzu viel über die Rolle wusste:

Ich habe [die Macher] Ross und Matt Duffer per Zoom kontaktiert, und sie haben mir die Figur, aber nicht die Geschichte vorgestellt. Denn sie müssen sehr vorsichtig mit ihrer Geschichte umgehen. Ich weiß also immer noch nicht, wie sie endet.

Mit diesen wenigen Informationen konnte Hamilton sicher arbeiten, dennoch bleibt ihre Rolle für uns ein großes Geheimnis. Alles, was bisher an die Öffentlichkeit kam, ist der Name ihrer Figur, welcher Raum für Spekulationen bringt.

Wie Screen Rant kürzlich berichtete, spielt Hamilton die Figur Dr. Kay. Dass ihre Figur einen Doktortitel trägt, lässt Stranger Things Fans sicher aufhorchen. In der bisherigen Geschichte der Serie sind die akademischen Titelträger nämlich nicht immer auf der Seite der Hauptfiguren.

Möglicherweise wird Dr. Kay also ähnlich wie ihre Kolleg:innen versuchen, Profit aus Elfi oder den Vorkommnissen in Hawkins zu schlagen. Andererseits könnte sich auch herausstellen, dass Dr. Kay die Mutter oder Ehefrau einer anderen, bereits bekannten Figur ist. Wir werden wohl den 27. November abwarten müssen. Dann werden die ersten Folgen der 5. Staffel Stranger Things erscheinen – und wir erfahren hoffentlich mehr.