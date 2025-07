Stranger Things Staffel 5 "größer" als jeder Terminator-Film: Sci-Fi-Legende staunt über riesiges Netflix-Finale

In der 5. Staffel von Stranger Things gibt es mit Terminator-Star Linda Hamilton einen namhaften Neuzugang. Sie empfand den Dreh der Netflix-Serie sogar größer als den des Sci-Fi-Klassikers.

Auf den letzten Metern von Stranger Things dürfen sich Fans noch über einen großen und bekannten Neuzugang freuen: Sci-Fi-Legende Linda Hamilton, die als Sarah Connor in den Terminator-Filmen zum Star wurde, wird in der 5. Staffel des Netflix-Hits dabei und somit Teil des großen Finales sein.

Jetzt verriet Hamilton, dass sich Stranger Things für sie sogar größer als die Terminator-Reihe anfühlte – und das hatte gleich mehrere Gründe.

Terminator-Star Linda Hamilton war schwer vom Stranger Things-Dreh beeindruckt – und eingespannt

Gegenüber ComingSoon erklärte Hamilton kürzlich, dass der Stranger Things-Dreh für sie eine einzigartige Erfahrung darstellte:

Das war eine ziemlich langfristige Sache. Wir haben ein Jahr gebraucht, um acht Episoden zu drehen, ich war noch nie für ein Jahr bei einem Projekt. Sechs Monate war das längste. Terminator, Dante's Peak, Sachen wie diese hatten einen sechsmonatigen Dreh, und kaum jemand macht das heute noch.

Aber ein Jahr durchzuziehen, weil die Pläne so riesig waren und die Timings sich ständig verändert haben, wegen der Produktion oder dem Wetter oder dies und jenem. So war es ein Bereithalten, für ein Jahr lang jederzeit nach Atlanta zu reisen.

Weiterhin erklärte Hamilton, dass sie sich an die Intensität der Drehtage gewöhnen musste. So wurde sie in Bezug auf die Arbeit an ihrer Figur oft von null auf hundert herausgefordert:

Man musste bereit sein, die Figur so hinzukriegen, wie sie es verdient hat. Sie haben mit all meinen großen Szenen gestartet, direkt in meiner ersten Woche. [...] Ich habe mir den Drehplan angeguckt und meinte, 'Wir machen das auf keinen Fall. Ich habe bisher noch nicht mal ein Wort dieser Figur gesagt.'

Sie fangen nicht bei Episode 1 an. Wir waren mitten in Episode 2, als ich realisiert habe, dass jeder Drehtag so riesig ist. [...] Ich meinte, 'Das muss aufgeteilt sein, denn es kann nicht sein, dass sie die kompletten Stunts, Spezialeffekte, großes Schauspiel und Figurenzeug wollen.' Das war mein erster Tag, weil sie an jedem Drehtag so große Szenen haben.

Welche Rolle Linda Hamilton in Stranger Things Staffel 5 einnimmt, wird aktuell noch unter Verschluss gehalten. Ihre Schilderungen lassen jedoch darauf hindeuten, dass sie eine wiederkehrende Rolle innehat, die womöglich die komplette Staffel lang immer wieder auftaucht. Auch dürfen wir wohl einige actiongeladene wie emotionale Momente von ihr erwarten.

Genauer werden wir es spätestens erfahren, wenn die 5. Staffel von Stranger Things bei Netflix eintrifft.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Die 5. Staffel von Stranger Things wird in drei Teilen auf Netflix eintreffen. Die deutschen Veröffentlichungszeiten setzen sich auf dem Streamer wie folgt zusammen:

Teil 1: 27. November 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 2: 26. Dezember 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 3: 1. Januar 2026, 2:00 Uhr morgens

Alles, was ihr bis dahin zum Stranger Things-Finale wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen. Weitere Serien-Tipps könnt ihr dagegen in unserem Podcast nachhören:

