Der größte Superhelden-Film seit Jahren kommt in 4 Tagen zu Disney+

Superhelden-Müdigkeit? Nicht, wenn es nach diesem Film geht. In vier Tagen erscheint der größte Marvel-Kracher seit drei Jahren erstmals im Streaming-Abo bei Disney+.

Keine Frage: Superhelden-Filme sind nicht mehr die sicherste Bank in Hollywood. Ab und an gelingt es den kreativen Köpfen bei Marvel und DC jedoch, einen Comic-Blockbuster auf die Beine zu stellen, der die Massen begeistern kann, als wäre der Hype nie verfolgen. Das jüngste Beispiel dafür ist Deadpool & Wolverine.

Im Juli eroberte der neueste Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) die große Leinwand und verwandelte sich in einen Box-Office-Triumph an den Kinokassen. Mit einem Einspielergebnis von über 1,3 Milliarden US-Dollar ist Deadpool & Wolverine der erfolgreichste Superhelden-Film seit Spider-Man: No Way Home.

In vier Tagen erscheint er bei Disney+.

Deadpool & Wolverine bei Disney+: Multiversums-Abenteuer mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman

Genauso wie No Way Home profitiert Deadpool & Wolverine ungemein vom Multiversums-Kniff, mit dem Figuren aus alten Filmen zurückgebracht werden können, die eigentlich nicht zum MCU gehören. Bei Spider-Man waren es u.a. die Peter Parker-Varianten von Tobey Maguire und Andrew Garfield aus den frühen Sony-Marvel-Filmen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Deadpool & Wolverine schauen:

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Deadpool & Wolverine legt seinen Fokus auf die Marvel-Fox-Ära, die von den X-Men-Filmen mit Hugh Jackman geprägt wurde. Obwohl sich der australische Schauspieler vor sieben Jahren mit Logan von Wolverine verabschiedete, bringt er den grummeligen Mutanten nun für seinen MCU-Einstand zurück, um die Welt zu retten.

Er ist nicht der einzige vertraute Charakter, der durch das funkensprühende Multiversums-Portal stolpert. Deadpool & Wolverine ist vollgepackt bis obenhin mit Cameos und Verweisen auf andere Marvel-Geschichten. Mehr soll an dieser Stelle aber noch nicht verraten werden. Lasst euch selbst von dem Spektakel überraschen.

In Deadpool & Wolverine erwartet euch ein multiversaler Roadtrip, der extrem von der Chemie seiner beiden Hauptdarsteller profitiert. Ryan Reynolds und Hugh Jackman sind ein eingespieltes Team und stellen ihre Dynamik 128 Minuten lang unter Beweis. Gute Laune und nostalgische Marvel-Gefühle sind garantiert.

Wann startet Deadpool & Wolverine bei Disney+?

Ab dem 12. November 2024 könnt ihr Deadpool und Wolverine bei Disney+ im Streaming-Abo schauen. Dort ging kürzlich auch die MCU-Serie Agatha All Along mit Kathryn Hahn zu Ende, die uns eine ganz andere Seite des Comic-Kosmos zeigt. Im Kino geht es erst im Februar 2025 mit Captain America: Brave New World weiter.