Der Marsianer 2 kommt nicht, aber diese grandiose Sci-Fi-Serie fühlt sich wie die perfekte Fortsetzung an

Auf Teil 2 von Der Marsianer können wir lange warten. Dennoch gibt es eine Sci-Fi-Serie, die uns ein Gefühl dafür gibt, wie die Geschichte von Matt Damons Astronaut fortgesetzt aussehen könnte.

Mit Der Marsianer hat Regisseur Ridley Scott einen der beliebtesten Science-Fiction-Filme der vergangenen Jahre erschaffen. Die Geschichte entführt ins Jahr 2035 und erzählt von einer nervenaufreibenden Rettungsmission. Der Astronaut Mark Watney, gespielt von Matt Damon, sitzt auf dem Mars fest und kämpft ums Überleben.

Was folgt, ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Gelingt es der NASA-Crew auf der Erde rechtzeitig, einen Weg zu finden, um Watney zu retten, bevor sich seine Vorräte dem Ende nähern? Die Inszenierung des Films wirkt so realistisch, dass sich viele Menschen zum Kinostart fragten, ob Der Marsianer auf wahren Begebenheiten beruht.

Darüber hinaus fragen sich viele Fans aber auch: Wie geht die Geschichte weiter?

Kommt Der Marsianer 2? Bisher gibt es keine Pläne für eine Fortsetzung des Sci-Fi-Films

Der Marsianer war an den Kinokassen ein großer Hit. Bei einem Budget von 108 Millionen US-Dollar konnte der Film über 630 Millionen US-Dollar einspielen (via Box Office Mojo ). Konkrete Pläne für einen zweiten Teil existieren bisher allerdings nicht. Eigentlich überraschend, wenn man Hollywoods Franchise-Besessenheit bedenkt.

Einer der Hauptgründe, warum es keine Marsianer-Fortsetzung gibt, ist die Buchvorlage. Der von Andy Weir geschriebene Bestseller, auf dem das Sci-Fi-Abenteuer basiert, ist mit Scotts Verfilmung bereits ausgeschöpft. Dafür gibt es seit 2019 eine exzellente Sci-Fi-Serie, die sich inzwischen wie Der Marsianer 2 anfühlt: For All Mankind.

Hier könnt ihr den Trailer zu For All Mankind schauen:

For All Mankind - S03 Trailer (English) HD

For All Mankind startete vor fünf Jahren beim Streaming-Dienst Apple TV+ und handelt vom Wettlauf ins All. Statt der USA landet jedoch die Sowjetunion zuerst auf dem Mond. Dieses Ereignis tritt eine alternative Geschichtsschreibung los, in der die NASA eine deutlich wichtigere Rolle als in unser jetzigen, echten Welt einnimmt.

Die großartige Sci-Fi-Serie For All Mankind geht weiter, als es Der Marsianer 2 jemals könnte

Der Mond ist nur eine von vielen Etappen in For All Mankind. Es dauert nicht lange, bis der Mars ins Visier der Menschheit gerät. Ein erfahrener Astronaut wie Mark Watney käme wie gerufen, um den Bau der ersten Marskolonie in die Wege zu leiten, egal ob vor Ort oder von der Erde aus. Watney würde perfekt in For All Mankind passen.

Wenn euch Der Marsianer gefallen hat und ihr unbedingt Teil 2 sehen wollt, bietet sich die Serie als ideale Quasi-Fortsetzung an. Bisher sind vier Staffeln erschienen. Die zwei jüngsten verbringen sehr viel Zeit auf dem Mars und schildern eine packende Eroberung des roten Planeten: Zuerst ist da der Entdeckergeist, später die Gier.

Was sowohl Der Marsianer als auch For All Mankind ausgesprochen gut gelingt: Obwohl beide Geschichten eindeutig dem Sci-Fi-Genre zuzuordnen sind, werden sie so glaubhaft und menschlich erzählt, dass man sie für echt halten können. Außerdem teilen sie sich ihren hoffnungsvollen Blick in die Zukunft: Wenn es ein Problem gibt, kann dafür eine Lösung gefunden werden.

