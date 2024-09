Der Martial Arts-Kracher des Jahres im exklusiven Trailer: City of Darkness entfesselt Action-Inferno in untergegangener Stadt

City of Darkness ist ein Action-Kracher vor einmaliger Kulisse. Hier gibt's exklusiv den deutschen Trailer des Kino-Highlights, das in seiner Heimat Rekorde brach und von der Kritik umjubelt wird.

Die großen Tage von John Woo und Jackie Chan sind vorüber, aber Hongkong kann immer noch absolute Martial Arts-Knaller raushauen. Das neuste Beispiel dafür ist City of Darkness. Der Triaden-Klopper von Soi Cheang begeisterte uns schon in Cannes mit seinen beinharten Choreografien und ordentlich Herz. Nach einem Abstecher zum Fantasy Filmfest wird er im November hiesige Action-Fans beglücken.

Aber vorher haben wir exklusiv bei Moviepilot den deutschen Trailer für City of Darkness für euch – inklusive Hongkong-Legende Sammo Hung!

Schaut euch hier exklusiv den deutschen Trailer für City of Darkness an:

City of Darkness - Trailer (Deutsch)

Der Martial Arts-Kracher City of Darkness spielt in einer untergegangenen Stadt

Häuserschluchten gehören zu Hongkong dazu, aber die Kulisse von City of Darkness ist trotzdem etwas ganz Besonderes. Die Comic-Verfilmung spielt in der sogenannten Kowloon Walled City. Dabei handelte es sich um eine Art rechtsfreien Raum an den Rändern Hongkongs, der nach dem Zweiten Weltkrieg zur Zufluchtsstätte chinesischer Flüchtlinge wurde. Unkontrolliert schossen Häuser aus dem Boden, Zigtausende wohnten auf beengtem Raum.

In diese Stadt innerhalb der Stadt stolpert der Chinese Lok (Raymond Lam) irgendwann in den 1980ern. Er hat gerade dem Gangsterboss Mr. Big (Sammo Hung) einen Haufen Drogen gestohlen. In den verwinkelten Gassen der "Stadt der Dunkelheit" (so der Spitzname der Walled City) trifft Lok auf Cyclone (Louis Koo), seines Zeichens Friseur, gute Seele und ebenfalls ein Unterweltboss.

Mit Cyclones Hilfe lernt der junge Mann die ungewöhnliche Gemeinschaft der Walled City und ihre Werte kennen. Er ahnt jedoch nicht, dass sein Auftauchen einen schwelenden Konflikt um die Herrschaft über die Walled City entzündet.

Das Action-Highlight geht sogar ins Oscar-Rennen

Für Fans des chinesischsprachigen Kinos ist Regisseur Soi Cheang längst kein Unbekannter mehr. Vor knapp zwei Jahrzehnten begeisterte er mit dem nihilistischen Actioner Dog Bite Dog - Wie räudige Hunde, wobei er in Sachen ultradüsterer Atmosphäre im Serienkiller-Thriller Limbo 2021 nochmal eins drauf setzte. Ob knochenbrecherische Faustkämpfe oder fesselnde Verfolgungsjagden, Soi Cheang ist der Mann für den Job.

Das beweist er auch in City of Darkness, der in Hongkong bereits der meistgesehene einheimische Kinofilm überhaupt ist. Zum Dank geht er als Hongkongs Einreichung für den besten Internationalen Film ins Rennen um den Oscar. Dabei bleibt es aber nicht, denn ein Prequel und eine Fortsetzung von City of Darkness sind bereits in Arbeit.

City of Darkness startet am 28. November in den deutschen Kinos.