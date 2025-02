Der Marvel-Dreh von Fantastic Four hat eine Schauspiellegende verstört: "Nichts außer gigantischen Bildschirmen und 18 Kränen"

Hollywood-Veteran John Malkovich stand in Fantastic Four zum ersten Mal für einen Marvel-Film vor der Kamera. Er fand die ungewohnte Erfahrung vor allem skurril und seltsam.

John Malkovich gilt als einer der größten lebenden Charakterdarsteller Hollywoods. So groß, dass sein Genie selbst bereits mit Being John Malkovich zum Gegenstand der Leinwand wurde. Die Schauspiellegende stellte sich kürzlich einer Erfahrung, der sich in den letzten 15 Jahren viele ihrer Weggefährten unterzogen haben: Sie ließ sich für einen Marvel-Film besetzen. The Fantastic Four: First Steps zu drehen, empfand der Star allerdings als äußerst seltsam.



John Malkovich lehnte jahrelang Marvel-Angebote ab, bis er Fantastic Four akzeptierte

Gegenüber Variety erklärte Malkovich kürzlich:

Es ist natürlich eine sehr seltsame Erfahrung, denn [beim Dreh] gibt es nichts außer gigantischen Bildschirmen und 18 Kränen. Sehr seltsam. Aber es hat Spaß gemacht, der Cast war sehr unterhaltsam. Wir werden sehen, wie es läuft.

Begeisterung klingt anders. Insbesondere viele langjährige Charakterschauspieler, die Vor-Ort-Dreharbeiten einen hohen Wert beimessen, stößt die Erfahrung eines solchen Blockbuster-Drehs zunächst einmal ab. Gandalf-Darsteller Ian McKellen soll der Eindruck zu vieler Greenscreens am The Hobbit-Set sogar zum Weinen gebracht haben, wie FandomWire zitiert.

Erst kürzlich verriet Malkovich in einem Interview, dass er jahrelang Marvel-Angebote abgelehnt habe. Laut dem Variety -Zitat eines GQ-Artikels war ihm die Gage stets zu niedrig für einen anstrengenden Blockbuster-Dreh:

Meine Ablehnung hatte keine künstlerischen Gründe. Ich mochte die Deals einfach nicht. Der Dreh solcher Filme ist zermürbend. Wenn ihr mich schon sechs Monate lang vor einen Greenscreen hängt, bezahlt mich wenigstens ordentlich. Falls ihr das nicht wollt, ist das in Ordnung, aber dann spiele ich lieber Theater oder führe Regie oder mache etwas anderes.

Trotz aller Vorbehalte verspricht Malkovichs Aussage aber immerhin außergewöhnliche Chemie unter den Cast-Mitgliedern. Und die scheint überlebenswichtig, nicht zuletzt im Schatten von 18 Kamerakränen. Welche Rolle Malkovich im kommenden MCU-Blockbuster verkörpert, ist derzeit noch nicht klar. Gerüchteweise ist er als Bösewicht Red Ghost zu sehen.

Wann kommt Fantastic Four: First Steps ins Kino?

Fantastic Four: First Steps wird am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos erscheinen. Die vier Hauptrollen werden Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach und Joseph Quinn spielen.