Der mit Abstand erfolgreichste Horror-Film aller Zeiten ist gerade bei Netflix: 135 wahnsinnige Minuten

Bei Netflix ist aktuell der erfolgreichste Horror-Film überhaupt verfügbar, der 135 Minuten lang für Spannung und Grauen sorgt. Bald soll sogar eine Serie die Vorgeschichte erzählen.

Horror-Meister Stephen King schenkte der Welt mit seinem Roman Es ein extrem ikonisches Monster: den Killer-Clown Pennywise. Die Geschichte um eine Gruppe von Kindern, die es mit diesem Dämon in Clownsgestalt aufnehmen, wurde zuletzt von Andy Muschietti mit Es und ES Kapitel 2 2017 und 2019 ins Kino gebracht. Beide gibt es aktuell bei Netflix – kein Horror-Fan sollte sich diesen geballten 303-minütigen Wahnsinnsmarathon entgehen lassen.

Bei Netflix: Darum geht's in Es

In der Kleinstadt Derry verschwinden laufend Kinder. Eine Halbstarken-Gruppe, die sich selbst nur den "Klub der Verlierer" nennt, will dem Treiben auf den Grund gehen. Die Jugendlichen, die unter teils schockierenden Bedingungen aufwachsen, kommen bald dem Clowns-Dämonen Pennywise (Bill Skarsgård) auf die Schliche.

Wer jetzt einen kurzweiligen Slasher erwartet, liegt komplett falsch. Es ist eine 135-minütige Mischung aus Coming-of-Age, blutigem Wahnsinn und Hochspannung. Der zweite Film dauert sogar 168 Minuten – ohne langweilig zu werden.

Es wurde im Kino zu einem historischen Erfolg

Muschiettis Version ist nicht die erste Verfilmung von Kings Schauergeschichte. Bereits 1990 wurde der Roman als Zweiteiler fürs Fernsehen umgesetzt. Die Neuadaption brach allerdings bei Kinostart alle Rekorde.

Mit über 700 Millionen US-Dollar weltweitem Einspielergebnis (via The Numbers ) stellt er ohne Inflationsbereinigung den – mit Abstand – erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten dar. Der Abstand zu Platz 2 ist gigantisch, und auf Platz 3 thront direkt Es 2.

Die 5 erfolgreichsten Horror-Filme im Kino:

1. Es (701 Millionen US-Dollar weltweit)

2. Der weiße Hai (484 Millionen US-Dollar weltweit)

3. ES Kapitel 2 (468 Millionen US-Dollar weltweit)

4. Der Exorzist (429 Millionen US-Dollar weltweit)

5. The Nun (363 Millionen US-Dollar weltweit)

Kommt dieses Jahr: Serie Welcome to Derry erzählt Vorgeschichte

Bald soll eine Es-Serie an den Horror-Erfolg anschließen, berichteten wir euch schon vor zwei Jahren. Welcome to Derry spielt 27 Jahre vor den Geschehnissen des Romans. Anfang der 1960er versetzt das Böse in Gestalt von Pennywise die Kleinstadt in Angst und Schrecken. Die Serie hat noch keinen konkreten Starttermin, kommt aber vermutlich im Herbst in den USA zu HBO Max und in Deutschland zu Sky und WOW.

Dieser Artikel wurde bei Moviepilot erstmals in ähnlicher Form im Juni 2023 veröffentlicht.