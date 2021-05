Der neue Superman-Film klingt großartig - und löst einen Wettstreit zwischen DC und Marvel aus

Warner Superman-Reboot nimmt mehr und mehr an Form an. Nachdem im Februar ein Drehbuchautor gefunden wurde, geht es nun um die Besetzung und die Regie-Frage.

Seit Ende Februar wissen wir, dass sich ein neuer Superman-Film in der Entwicklung befindet. Es handelt sich allerdings um keine Fortsetzung der Henry Cavill-Version. Stattdessen plant Warner Bros. einen völlig neuen Anlauf und hat dafür einen extrem spannenden Drehbuchautor engagiert: Ta-Nehisi Coates.

Der neue Superman-Film klingt sehr vielversprechend

Der Journalist und Schriftsteller hat in der Comic-Landschaft vor allem mit seinen gefeierten Black Panther-Comics für Aufsehen gesorgt. Darüber hinaus steht er als Autor hinter starken Werken wie Zwischen mir und der Welt und We Were Eight Years in Power: Eine amerikanische Tragödie. In Der Wassertänzer, seinem jüngsten Roman, erforscht er ebenfalls Superheldenmotive.

Coates verarbeitet in seinen Texten viele verschiedene Themen, besonders aber schreibt er über seiner Erfahrungen als Schwarzer Mensch in Amerika. Seine Geschichten sind sehr persönlich und sorgfältig beobachtet. Als Drehbuchautor für einen neuen Superman-Film ist er eine überraschende, erfrischende und aufregende Wahl.

Wer spielt den ersten Schwarzen Superman im Kino?

Nun stehen zwei große Fragen im Raum: Wer wird den neuen Superman spielen? Und wer übernimmt die Regie bei dem bisher noch unbetitelten Reboot? Der Hollywood Reporter gibt Einblick in den aktuellen Stand der Produktion und enthüllt dabei einen kleinen Wettlauf zwischen DC und Marvel.



Laut dem Bericht befindet sich Warner auf der Suche nach einem Schwarzen Schauspieler für Superman. Michael B. Jordan wurde bereits vor Jahren mit einem neuen Superman-Film in Verbindung gebracht. Erst vor wenigen Wochen bestätigte jedoch selbst, dass er nicht als Mann als Stahl die große Leinwand erobern wird.

Stattdessen sucht Warner nach einem weniger bekannten Namen, ähnlich wie bei Superman Returns und Man of Steel. Weder Brandon Routh noch Henry Cavill waren ihrerzeit einem allzu großen Publikum vertraut. Wer auch immer in Zukunft das rote Cape tragen wird - es dürfte eine Überraschung werden.

Neuer Superman: DC und Marvel kommen sich in die Quere

Bei der Regie-Frage nennt der Hollywood Reporter dagegen konkrete Namen. Barry Jenkins und Ryan Coogler sind etablierte und zuverlässige Regisseure mit eigener Handschrift. Beide haben jedoch bereits ein Großprojekt am Start. Jenkins dreht Der König der Löwen 2. Coogler arbeitet an Black Panther 2: Wakanda Forever.

Eine alternative Auswahl setzt sich aus folgenden Filmemacher:innen zusammen:

Und hier kommt Marvel als Konkurrent ins Spiel. Für das Blade-Reboot mit Mahershala Ali scheint MCU-Chef Kevin Feige eine sehr ähnliche Auswahl ins Auge gefasst zu haben. Blade soll im Juli 2022 in Produktion gehen. Coates liefert sein Superman-Drehbuch im Dezember ab. Beide Projekte verfolgen somit einen ähnlichen Zeitplan.

J.J. Abrams, der den neuen Superman-Film produziert, kommt für den Regieposten nicht infrage. Laut den Quellen des Hollywood Reporters legen Warner und DC großen Wert darauf, dass die Geschichte des ersten Schwarzen Supermans im Kino von einem Schwarzen Regisseur erzählt wird.

