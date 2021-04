Der neue Thanos im MCU: Ausgerechnet Ant-Man 3 bringt den nächsten großen Marvel-Bösewicht

Wie geht die Marvel-Geschichte nach Ant-Man and the Wasp weiter? Ausgerechnet der kleinste MCU-Held könnte einen Streit mit dem nächsten großen Gegner anzetteln.

Wer wird der nächste große Bösewicht im Marvel Cinematic Universe? Über drei Phasen hinweg wurde die Ankunft von Thanos vorbereitet, ehe dieser das halbe Universum auslöschte. Ant-Man war es, der seinen Niedergang einläutete. Nun könnte der Superheld den nächsten diabolischen Gegenspieler ins MCU holen.

Ant-Man ebnet dem neuen Thanos den Weg im MCU

Dass die Geschichte von Ant-Man fortgesetzt wird, steht seit Längerem fest. Nach Ant-Man und Ant-Man and the Wasp folgt ein dritter Teil mit dem vielversprechenden Titel Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Wir werden also definitiv mehr über die Geheimnisse des Quantum Realm herausfinden.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Ant-Man and the Wasp anschauen:

Ant-Man and the Wasp - Trailer (Deutsch) HD

Damit einhergehend kündigt sich ein neuer Bösewicht hat. Er heißt Kang der Eroberer (im Original Kang the Conqueror) und wird von dem aus Lovecraft Country bekannten Jonathan Majors gespielt. Ein Blick in die Marvel-Comic-Geschichte verrät: Dieser Schurke besitzt das Potential, zum nächsten Thanos zu werden.

In den Marvel-Comics trägt Kang der Eroberer den bürgerlichen Namen Nathaniel Richards, ist ein Gelehrter und stammt eigentlich aus dem 31. Jahrhundert. Schlussendlich findet er jedoch einen Weg, um durch die Zeit zu reisen - das verschafft ihm nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, seine Macht auszuüben.

Ant-Man 3 stellt das MCU mit seinem Bösewicht auf den Kopf

Ausgehend von seinen Fähigkeiten könnte es Kang der Eroberer locker mit Thanos aufnehmen und das MCU ins Chaos stürzen. Zudem passen seine Fähigkeiten sehr gut zu den bis dato bekannten und übergreifenden Motiven aus Phase 4, in der verschiedene Welten, Universen und Zeitlinien miteinander kollidieren.

© Marvel Kang der Eroberer

WandaVision, Loki, Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange: In the Multiverse of Madness verbiegen die Grenzen der Realität im MCU. Wenn in Ant-Man and the Wasp: Quantumania ein Bösewicht auftaucht, der durch die Zeit reisen kann, wäre das ein sehr passender Gegner für diese aufwühlende MCU-Ära.

Die wichtigsten Fakten zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania:

Kinostart: Ant-Man and the Wasp: Quantumania hat noch keinen konkreten Starttermin. Der Film trifft voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2022 ein.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania hat noch keinen konkreten Starttermin. Der Film trifft voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2022 ein. Regie: Peyton Reed nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Er hat bereits die ersten zwei Filme der Ant-Man-Reihe inszeniert.

Peyton Reed nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Er hat bereits die ersten zwei Filme der Ant-Man-Reihe inszeniert. Cast: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas und Michelle Pfeiffer kehren in ihren bekannten Rollen zurück. Kathryn Newton spielt eine ältere Version von Ant-Mans Tochter, Cassie, die zuvor von Emma Fuhrmann verkörpert wurde.

Darüber hinaus verfügt Kang der Eroberer über eine spannenden Verbindung zu einer Superheld*innen-Gruppe, die wir bisher nicht im MCU gesehen haben: die Fantastic Four. In der Vergangenheit gab es Theorien, die Ant-Man 3 als Steilvorlage für die Ankunft der Fantastic Four im MCU deklarierten. Offiziell bestätigt ist davon nichts.

Könnt ihr euch Kang als nächsten Thanos im MCU vorstellen?