Der perfekte Bridgerton-Ersatz geht in Staffel 2: Erster Trailer erzählt mitreißende Liebesgeschichte vor 150 Jahren weiter

Wer auf die 4. Staffel von Bridgerton wartet, erhält noch dieses Jahr Nachschub im Streaming-Abo. Denn eine andere Serie geht in Staffel 2, die kein Fan verpassen sollte.

Erst vor wenigen Tagen ist es offiziell geworden: Die 4. Staffel von Bridgerton wird Fans erst 2026 auf Netflix erreichen. Abhilfe für die lange Wartezeit verschaffen, könnte jedoch eine andere Serie im Streaming-Abo, die noch dieses Jahr eine 2. Staffel enthält. Die Rede ist von dem romantischen Kostüm-Drama The Buccaneers. Was euch in der neuen Season erwartet, erfahrt ihr jetzt schon im ersten Trailer.

Schaut hier den ersten Trailer zu The Buccaneers Staffel 2:

The Buccaneers - S02 Trailer (Deutsch) HD

Bridgerton-Ersatz im Streaming-Abo: The Buccaneers geht in Staffel 2 mit Liebe und Intrigen weiter

The Buccaneers dreht sich um eine Gruppe von jungen amerikanischer Frauen, die sich in den 1870er Jahren auf den Weg nach London machen, um sich dort ein paar wohlhabende und einflussreiche Ehemänner unter den Nagel zu reißen. Die fünf geben dabei nur wenig auf die gutbürgerliche englische Tradition. Und so kommt es regelmäßig zum Culture Clash – und natürlich jeder Menge Intrigen. Doch auch die wahre Liebe ist für einige der fünf Frauen nicht weit.

The Buccaneers basiert auf dem nicht fertiggestellten gleichnamigen Roman von Edith Wharton und wurde für Apple TV+ entwickelt. Zum Cast gehören unter anderem Kristine Froseth (Sierra Burgess is a Loser), Alisha Boe (Tote Mädchen lügen nicht), Josie Totah (Spider Man: Homecoming), Aubri Ibrag (Dive Club), Imogen Waterhouse (The Outpost) und Mia Threapleton (Der phönizische Meisterstreich).

In Staffel 2 stößt unter anderem Gossip Girl-Star Leighton Meester zur Besetzung, die im ersten Trailer mit einer großen Ankündigung enthüllt wird. Denn ihre neue Figur ist mit jemanden verbunden, den wir bereits kennen ...

Wann kommt Bridgerton-Ersatz The Buccaneers Staffel 2 auf Apple TV+?

Die 2. Staffel von The Buccaneers startet am 18. Juni 2025 auf Apple TV+. Danach wird wöchentlich, immer mittwochs eine neue Folge veröffentlicht. Die Season umfasst acht Episoden. Das Staffelfinale trifft demnach am 6. August bei dem Streamer ein. Bis dahin findet ihr die komplette erste Staffel der Serie bereits bei Apple TV+ im Abo.