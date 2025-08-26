"Der Quentin Tarantino des Horrors": Stephen King überschlägt sich mit Lob für diese Netflix-Serie

Zwei Jahre nach Erscheinen regnet es prominentes Lob für Mike Flanagans Der Untergang des Hauses Usher: Horror-Autor Stephen King outet sich als später Fan der Netflix-Serie.

Vor zwei Jahren erschien die Klassiker-Adaption Der Untergang des Hauses Usher aus der Feder des Horror-Experten Mike Flanagan. Die Netflix-Miniserie verfilmt die Kurzgeschichte von Edgar Allen Poe in einem modernen Kontext: Mit einem Rating von 7,1 bei über 500 Bewerbungen räumte die Horror-Serie auch in der Moviepilot-Community ordentlich ab. Nun gesellt sich ein prominenter Fan in die Lobgesänge.

Stephen King ist großer Fan der Netflix-Serie Der Untergang des Haus Usher

Nicht zum ersten Mal teilt Horror-Autor Stephen King auf Social Media seine Meinung zu aktuellen Horror-Serien und -Filmen. Diese Woche gab es eine Empfehlung für seine knapp 7 Millionen Follower:innen auf X : Er hat Mike Flanagans Miniserie Der Untergang des Hauses Usher aufgeholt und überschlägt sich in seinem Post mit Lob:

Ich habe die Serie bei ihrer Veröffentlichung aufgrund einer Hüftoperation verpasst, aber das Warten hat sich gelohnt. Sie ist gruselig, fesselnd und mit witzigen Dialogen, die die Handlung vorantreiben. Man könnte argumentieren, dass Mike Flanagan der Quentin Tarantino des Horrors ist.

Mit dem Vergleich zieht der Autor eine Parallele zu dem Regisseur, der für seine kultigen Klassiker mit einem einzigartigen visuellen Stil bekannt ist. Mike Flanagan hat sich bereits mit anderen Horror-Produktionen wie Spuk in Hill House einen Namen gemacht und hat auch mehrere Stephen King-Romane adaptiert, darunter Doctor Sleeps Erwachen.

Worum geht es in Der Untergang des Hauses Usher?

Die Adaption des Klassikers fokussiert sich auf das düstere Geschwisterpaar Roderick Usher (Bruce Greenwood) und Madeline Usher (Mary McDonnell), die an der Spitze eines korrupten Pharma-Imperiums stehen. Roderick wird mit seiner finsteren Vergangenheit konfrontiert, als seine Erb:innen Stück für Stück grausamen Schicksalen zum Opfer fallen. Die Serie schaffte es im Erscheinungsjahr in unsere Top 25 der besten Serien 2023.

Schöpfer Mike Flanagan hat sich aktuell einem neuen Genre zugewendet, bleibt Stephen King dabei aber treu: In dem Sci-Fi-Fantasy-Mix The Life of Chuck versucht er sich aktuell an hoffnungsvolleren Themen. Die Vorlage ist eine Kurzgeschichte des legendären Horror-Schriftstellers. Der Film, in dem Tom Hiddleston die Hauptrolle spielt, läuft aktuell noch in den deutschen Kinos.