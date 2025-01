"Ihr habt noch nie etwas Vergleichbares gesehen": Stephen King liebt extrem harten Horror, der in 3 Wochen ins Kino kommt

In wenigen Wochen startet eine neue Stephen King-Verfilmung im TV, die der Meister mittlerweile selbst gesehen hat. Von dem offenbar total durchgeknallten Horror-Spektakel war er ziemlich begeistert.

Nach dem Horror-Hit Longlegs, der letztes Jahr für Aufruhr sorgte, meldet sich Regisseur Osgood Perkins schon mit seinem nächsten Film zurück. Diesmal kommt eine Stephen King-Verfilmung ins Kino, die auf einer Kurzgeschichte des Horror-Meisters basiert. Der hat den abgefahrenen Streifen The Monkey jetzt selbst gesehen und spricht seine vollste Empfehlung dafür aus.

Stephen King feiert neue Horror-Adaption seiner Kurzgeschichte

In The Monkey müssen sich die Zwillingsbrüder Bill und Hal (Theo James in einer Doppelrolle) als Kinder mit einem verfluchten Affen-Spielzeug herumschlagen, das ständig bizarre Todesfälle auslöst. Im Erwachsenenalter sind sie das teuflische Ding eigentlich losgeworden, doch die Unfälle, die keine sind, kehren zurück.

Der neue Film des Longlegs-Regisseurs basiert auf der gleichnamigen Stephen King-Kurzgeschichte, die hierzulande 1986 unter dem Titel Der Affe als Teil der Sammlung Der Fornit veröffentlicht wurde. King selbst hat den The Monkey-Film mittlerweile gesehen und auf Threads ein großes Lob ausgesprochen:

So etwas wie THE MONKEY habt ihr noch nie gesehen. Es ist völliger Wahnsinn. Als jemand, der sich von Zeit zu Zeit dem Wahnsinn hingibt, sage ich das mit Bewunderung.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Monkey:

The Monkey - Trailer (Deutsch) HD

Der Trailer zeigt schon stark, dass The Monkey nach Longlegs eine verspieltere, unterhaltsamere Richtung einschlägt. Perkins setzt hier stärker auf Comedy-Elemente, wobei die abgedrehten Todesszenen in blutiger Splatter-Manier wie eine Final Destination-Abwandlung wirken.

Wann startet The Monkey im Kino?

Bis zum Start des Horrorfilms müsst ihr euch nur noch wenige Wochen gedulden. Ab dem 20. Februar 2025 läuft The Monkey in den deutschen Kinos. Eine FSK-Freigabe steht zurzeit noch nicht fest.