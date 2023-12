Die besten Serien 2023: Das ist die Top 25 des Jahres

2023 war ein aufregendes Serienjahr. Zum Abschluss haben wir die besten Serien gekürt, die in den vergangenen zwölf Monaten bei Netflix, Amazon und Co. zu sehen waren. Hier ist unsere Top 25!

Was ist die beste Serie 2023? Die Antwort auf diese Frage hat uns in der Moviepilot-Redaktion brennend interessiert. Wie schon im letzten Jahr haben wir uns deswegen mit FILMSTARTS zusammengesetzt, um eine Top 25 der besten Serien des Jahres zu erstellen. Herausgekommen ist eine Liste mit vielen erwarteten Titeln, aber auch einigen Überraschungen und Geheimtipps aus dem Serienjahr 2023.

Eine neue Serie aus dem Marvel-Universum durfte dabei genauso wenig fehlen wie der Abstecher in eine weit entfernte Galaxis. Serien-Blockbuster waren 2023 erneut ein großes Thema. Das zeigt auch ein sehr erfolgreiches Piraten-Abenteuer bei Netflix. Daneben findet ihr spannende Science-Fiction, emotionalen Horror und herzerwärmende Comedy. Außerdem hat es das krönende Finale eines HBO-Giganten in die Liste geschafft.

Zum Weiterlesen: Die besten Filme 2023

Wie entstand die Top 25 der besten Serien 2023?

Die Wahl der besten Serien 2023 fand folgendermaßen statt:

Jedes Redaktionsmitglied von FILMSTARTS und Moviepilot hat eine Liste mit den 10 besten Serien des Jahres abgegeben.

Dabei wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Am Ende wurden die Punkte zusammengerechnet und herauskam die Top 25.

Voraussetzung für die Filme waren Streaming-, TV- oder DVD-Premiere zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 2023.

Insgesamt haben 95 verschiedene Serien ihren Weg in die Auswertung gefunden, von denen wir euch nun die 25 besten vorstellen. Nicht wundern: Ein Gleichstand ist dabei. Platz 17 haben wir zweimal vergeben, Platz 18 fällt dadurch raus.

Viel Spaß mit unserer Top 25 der besten Serien 2023!

Die besten Serien 2023 – Platz 25: Daisy Jones & The Six

Daisy Jones and The Six - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das fiktive Musik-Biopic Daisy Jones and The Six beleuchtet die Erfolgsgeschichte einer Rock-Band in den 1970er Jahren von ihrem kometenhaften Aufstieg bis zur plötzlichen Trennung. Begleitet wird die authentische und oft herzzerreißende Geschichte von Sucht, Liebe und Verlangen. Darüber hinaus entzückt die Karriere der Musik-Stars Daisy (Riley Keough) und Billy (Sam Claflin) mit einem fantastischen Ohrwurm-Soundtrack, den wir Monate später immer noch nicht aus dem Kopf bekommen. (MW)

Daisy Jones & The Six streamt bei Amazon Prime *

Die besten Serien 2023 – Platz 24: For All Mankind, Staffel 4

For All Mankind - S04 Trailer (Deutsch) HD

Auch in der 4. Staffel denkt sich For All Mankind eine spannende alternative Geschichte aus, in der die Eroberung des Weltraums deutlich weiter fortgeschritten ist als in unserer Realität. Inzwischen haben die Menschen sogar einen Fuß auf den Mars gesetzt und plündern die wertvollen Rohstoffe des roten Planeten. In zehn packenden Episoden voll niederschmetternder Figurenschicksale trifft Entdeckergeist auf Ausbeutung, inspiriert von dem grandiosen Western Der Schatz der Sierra Madre. (MH)

For All Mankind streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2023 – Platz 23: Star Trek: Strange New Worlds, Staffel 2

Star Trek: Strange New Worlds - S02 Trailer (Deutsch) HD

Im Kino steckt Star Trek fest, im Fernsehen blüht das Science-Fiction-Franchise dagegen auf. Die bisher beste neue Serie ist Star Trek: Strange New Worlds mit Anson Mount als Captain Christopher Pike. Die 2. Staffel fängt den Geist früher Starfleet-Abenteuer ein, ohne in die Nostalgiefalle zu tappen. Keine verstaubte Erinnerung, sondern der Beweis, dass der Kern von Star Trek auch im Jahr 2023 noch wunderbar funktioniert. (MH)

Star Trek: Strange New Worlds streamt bei Paramount+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 22: Beef

Beef - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Netflix-Serie Beef hebt einen Verkehrsstreit auf ein ganz neues Level der Eskalation. Die Karrierefrau Amy (Ali Wong) muss immer perfekt sein. Dannys (Steven Yeun) Leben hingegen ist ein einziger Kampf. In ihrem gegenseitigen Hass finden sie das ideale Ablassventil für den Stress, dem sie tagtäglich ausgesetzt sind – und reißen dabei alle Menschen in ihrem Umfeld mit in den Abgrund. Das Resultat begeistert als bitterböser Mix aus intensiven Wendungen, schwarzem Humor und emotionalem Tiefgang. Für uns ist Beef eine der größten Netflix-Überraschung des Jahres. (MW)

Beef streamt bei Netflix

Die besten Serien 2023 – Platz 21: Copenhagen Cowboy

Copenhagen Cowboy - S01 Trailer (Englisch)

Schon bei den Filmfestspielen von Venedig war uns klar: Wer noch nie einen Film oder eine Serie von Nicolas Winding Refn gesehen hat, könnte davon überrascht werden. Wer ihn kennt, ist entweder jetzt schon genervt – oder verzaubert. Der Däne erfindet das Refn-Rad in Copenhagen Cowboy nicht neu. Er spinnt Ideen aus dem Model-Horror The Neon Demon und seiner Amazon-Serie Too Old To Die Young weiter in der Geschichte einer zierlichen Frau, die in eine destruktive Männerwelt vorstößt. (JJ)

Copenhagen Cowboy streamt bei Netflix

Die besten Serien 2023 – Platz 20: Atlanta, Staffel 4

Atlanta - S04 Teaser Trailer (English) HD

Mit Atlanta ist 2023 eine der besten Serien der vergangenen Jahre zu Ende gegangen. Das von Donald Glover erdachte Serien-Phänomen triumphiert auch in seiner 4. Staffel mit kreativen und bizarren Geschichten. Egal ob eine Fake-Doku über den ersten Schwarzen Disney-CEO, bitterböse Medien-Satire oder das surreale Finale: Jede Folge ist ein kleines Kunstwerk. Mit welcher Leichtigkeit Atlanta Genre-Grenzen sprengt, ist immer wieder faszinierend. (MW).

Atlanta streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 19: A Murder at the End of the World

A Murder at the End of the World - S01 Trailer (English) HD

Ein ganz großer Geheimtipp, den viele leider noch nicht auf dem Schirm haben: A Murder at the End of the World entfaltet sich als unheimlich spannende Krimi-Geschichte, in der die junge Amateur-Detektivin Darby Hart (Emma Corrin) und acht weitere Personen von einem Milliardär zu einem Retreat eingeladen werden. Dann geschieht ein Mord. Und Darby muss den Fall lösen, ehe der Killer erneut zuschlägt. Das atmosphärische Projekt stammt von dem genialen The OA-Dueo Brit Marling und Zal Batmanglij. (MH)

A Murder at the End of the World streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 17: Noch nie in meinem Leben, Staffel 4

Noch nie in meinem Leben - S04 Trailer (Deutsch) HD

Netflix ist eine sehr gute Anlaufstellen, wenn es um großartig erzählte Coming-of-Age-Geschichten geht. Noch nie in meinem Leben ... ist einer der besten Vertreter des Genres bei dem Streaming-Dienst und verabschiedete sich dieses Jahr nach vier Staffeln, die von den Höhen und Tiefen im Leben der jungen Devi (Maitreyi Ramakrishnan) erzählen. Als Teenagerin muss sie sich jeden Tag aufs Neue dem Wahnsinn des Erwachsenwerdens mit all seinen ungeahnten Herausforderungen stellen. (MH)

Noch nie in meinem Leben ... streamt bei Netflix

Die besten Serien 2023 – Platz 17: Scott Pilgrim hebt ab

Scott Pilgrim Takes Off - S01 Trailer (English) HD

Ein unerwartetes Geschenk: 2023 brachte Netflix den gesamten Cast von Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt zurück, um eine alternative Version der Geschichte in Form einer animierten Serie zu erzählen. Scott Pilgrim hebt ab zehrt nicht nur von den Stimmen von Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead und Co., sondern wartet auch mit einigen erzählerischen Überraschungen und stilisitschen Einfällen auf. (MH)

Scott Pilgrim hebt ab streamt bei Netflix

Die besten Serien 2023 – Platz 16: Silo

Silo - S01 Trailer (Deutsch) HD

Apple TV+ entpuppte sich dieses Jahr als Paradies für Sci-Fi-Fans. Besonders stark war der Neustart Silo, der in einer endzeitlichen Zukunft in eine unterirdische Anlage entführt, wo sich der Rest der Menschheit eingefunden hat. Niemand weiß, wie die Erdoberfläche genau aussieht. Sicher ist nur, dass niemand außerhalb der massiven Mauern des Silos überleben würde. Doch dann kommt die Mechanikerin Juliette (Rebecca Ferguson) einer großen Verschwörung auf die Spur. So fesselnd wie Silo wurde dieses Jahr kaum eine andere Serie erzählt. Absolutes Binge-Potential mit Suchtfaktor! (MH)

Silo streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2023 – Platz 15: Shrinking

Shrinking - S01 Trailer (English) HD

Apple TV+ kann nicht nur große Blockbuster-Serien, sondern beweist sich regelmäßig auch im Comedy-Bereich. Das neueste Beispiel: Shrinking. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der Psychotherapeut Jimmy (Jason Segel), der selbst ein emotionales Wrack ist und regelmäßig mit seinem älteren und erfahreneren Kollegen Paul (Harrison Ford) aneinandergerät. Das klingt sehr dramatisch und ist es in Teilen auch. Im Lauf seiner 1. Staffel erweist sich Shrinking jedoch als herzerwärmende Tragikomödie. (MH)

Shrinking streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2023 – Platz 14: Der Untergang des Hauses Usher

Der Untergang des Hauses Usher - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die fast perfekte Netflix-Serie eines der fleißigsten Serienmachers unserer Zeit: Trotz der vorhersehbaren Dramaturgie hat Mike Flanagan mit Der Untergang des Hauses Usher ein meisterhaftes Horror-Erlebnis geschaffen, das in mehrfacher Hinsicht Gänsehaut bereitet. Spätestens wenn Edgar Allan Poes Gedicht Der Rabe zitiert wird, reißt euch die Serie das Herz heraus. Mit nur einem Wort: Nimmermehr. (MW)

Der Untergang des Hauses Usher streamt bei Netflix

Die besten Serien 2023 – Platz 13: The Curse

The Curse - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wenn Emma Stone, Nathan Fielder und Benny Safdie gemeinsam eine Serie drehen, ist große Vorfreude angesagt. The Curse hat jegliche Erwartungen übertroffen. Unangenehm, unberechenbar und unerschrocken: Die Geschichte erzählt von einem Paar, das eigentlich nur Gutes tun will, jedoch hinter seiner wohlwollenden Fassade etwas ungemein Hässliches verbirgt. Der titelgebende Fluch macht die Sache nicht leichter. Diese Serie führt euch mehrmals an eure Grenzen. Selten waren zehn Episoden so witzig und gleichzeitig eine absolute Qual. (MH)

The Curse streamt bei Paramount+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 12: Only Murders in the Building, Staffel 3

Only Murders in the Building - S03 Trailer (English) HD

Die gemütlichste Krimi-Serie darf in unserer Top 25 natürlich nicht fehlen. Immerhin haben wir es dieses Mal mit einer ganz besonderen Staffel zu tun: Niemand Geringeres als Meryl Streep mischt das Trio Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short auf. Einmal mehr geht es um ein Verbrechen und die Frage, wer hinter der Tat auf der Theaterbühne steckt. (MH)

Only Murders in the Building streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 11: Ahsoka

Ahsoka - S01 Trailer (Deutsch) HD

Fünf Jahre nach dem Ende von Star Wars Rebels startet Ahsoka in ihrer ersten eigenen Live-Action-Serie durch, die viele Elemente von der Animationsserie aufgreift. Gemeinsam mit Sabine (Natasha Liu Bordizzo) begibt sich Ahsoka (Rosario Dawson) in eine völlig neue Galaxis, wo Bösewicht Thrawn (Lars Mikkelsen) lauert. Das Ergebnis ist ein aufregendes Weltraum-Abenteuer, das mit vielen Lichtschwertkämpfen punktet und uns sogar zurück in die Zeit der Klonkriege bringt. (MH)

Ashoka streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 10: Poker Face

Poker Face - S01 Trailer (English) HD

Bullshit! Der Catchphrase von Natasha Lyonnes Hobby-Detektivin aus dem Serien-Hit Poker Face hat sich in den letzten Monaten ins popkulturelle Gedächtnis eingebrannt. In bester Columbo-Manier kreierte Serienschöpfer Rian Johnson nach Knives Out und Glass Onion eine fantastische Howcatchem-Krimiserie, die mit ihrer klassischen Fall-der-Woche-Struktur ein wohlig-nostalgisches Seriengefühl heraufbeschwört. Lyonnes menschgewordener Lügen-Detektor kann uns gerne noch viele weitere Staffeln lang begeistern. (MW)

Poker Face streamt bei WOW *

Die besten Serien 2023 – Platz 9: Loki, Staffel 2

Loki - S02 Trailer (Deutsch) HD

Marvel hat 2023 eine Reihe von größeren und kleineren Krisen durchgemacht, doch wie die 2. Staffel von Loki zeigt, sollte man das MCU deswegen noch längst nicht abschreiben: Dank einer klaren Vision, fantastischen Bildern und einem tollen Cast findet die Reise von Marvel-Fanliebling Loki (Tom Hiddleston) hier zu einem perfekten Schlusspunkt. (JV)

Loki streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 8: Gen V

Gen V - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit The Boys hält Amazon seit vier Jahren dem Superheld:innen-Kino den Spiegel vor. Die hemmungslose Satire blickt in düstere Abgründe und wartet mit einem verstörenden Moment nach dem anderen auf. Das hat sich beim Spin-off Gen V nicht geändert. Dieses Mal wird es sogar noch härter, denn wir erleben den The Boys-Kosmos durch die Augen von Nachwuchsheld:innen, die erst noch lernen müssen, mit ihren Kräften umzugehen. Niemand hat hier seine gefährlichen Gefühle unter Kontrolle. (MH)

Gen V streamt bei Amazon Prime *

Die besten Serien 2023 – Platz 7: Echt – Unsere Jugend

Echt - Unsere Jugend - Trailer (Deutsch) HD

Die dreiteilige Miniserie Echt – Unsere Jugend liefert sehr faszinierende und nostalgisch angehauchte Einblicke in die Erlebnisse der Band Echt, die in den 1990er Jahren groß war und sich 2002 trennte. Grundlage für die Doku sind über 240 Stunden Material, das von den Bandmitgliedern Kim, Flo, Kai, Gunnar und Puffi gefilmt wurde. In Form eines berührenden, witzigen und reflektierten Rückblicks erwacht Echt zu neuem Leben. (MH)

Echt – Unsere Jugend streamt in der ARD-Mediathek

Die besten Serien 2023 – Platz 6: One Piece

One Piece - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nach der verunglückten Cowboy Bebop-Realverfilmung war die Skepsis groß. Mit One Piece konnte Netflix aber eine überzeugende Live-Action-Version eines beliebten Anime-Klassiker abliefern. Das gut gelaunte Abenteuer auf Hoher See punktet mit liebevollen Figuren und schrägen Bösewichten. Sehr viel Tempo, sehr viel Action und sehr viel Humor: One Piece eignet sich ideal für einen kurzweiligen Binge-Marathon. (MH)

One Piece streamt bei Netflix

Die besten Serien 2023 – Platz 5: Blue Eye Samurai

Blue Eye Samurai - Trailer (English) HD

Ein Fest für Tarantino-Fans: Die Netflix-Serie Blue Eye Samurai vermischt viele explosive Elemente und liefert ein brutales Action-Abenteuer ab, das mit seinen Figuren begeistert. Die Gewalt verkommt jedoch nie zum Selbstzweck. Sie ist tief mit der erzählten Geschichte verbunden. Richtig stark ist außerdem die Inszenierung sowie die pure Bildgewalt, mit der Blue Eye Samurai die heimischen Bildschirme erobert. (MH)

Blue Eye Samurai streamt bei Netflix

Die besten Serien 2023 – Platz 4: Ted Lasso, Staffel 3

Ted Lasso - S03 Trailer (English) HD

Mit Ted Lasso beendete dieses Jahr die beste, witzigste und wichtigste Wohlfühlserie ihre Geschichte. Auch wenn die (vorerst) finale Premiere League-Saison des AFC Richmonds nicht mehr ganz die Höhenflüge früherer Folgen erreicht, begeistert Ted Lasso immer noch mit liebenswerten Charakteren und einer großen Portion Herzlichkeit und Menschlichkeit. Hoffentlich wird eines Tages noch ein Spin-off oder ein Sequel angekündigt. (MW)

Ted Lasso streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2023 – Platz 3: The Bear, Staffel 2

The Bear - S02 Trailer (Deutsch) HD

Eine kleines Restaurant in Chicago wird in The Bear: King of the Kitchen zum Ort der nervenaufreibendsten Ereignisse des Serienjahres. Nach der phänomenalen Debütstaffel lieferte die Dramedy zehn weitere Episoden ab, die uns direkt in den von Carmy (Jeremy Allen White) orchestrierten Küchen-Wahnsinn katapultieren. Die gesamte Staffel funktioniert wie ein erbarmungsloser Countdown, der uns zittern lässt. Doch es gibt auch vereinzelte Abstecher an Nebenschauplätze, die komplett verblüffen. (MH)

The Bear streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 2: Succession, Staffel 4

Succession - S04 Trailer (English) HD

Das HBO-Drama Succession hat Fernsehgeschichte geschrieben. Nach vier Staffeln endeten die Intrigen, Anfeindungen und Machtkämpfe der Medienfamilie Roy mit bittersüßer Grausamkeit und so, wie es die Charaktere verdient haben. Das Finale lieferte eine perfekte Folge nach der anderen ab. Ein Serienwunder wie dieses wird es so schnell nicht mehr geben. (MW)

Succession streamt bei WOW *

Die besten Serien 2023 – Platz 1: The Last of Us

The Last of Us - S01 Trailer 2 (Deutsche UT) HD

The Last of Us ist endlich mal eine große Videospiel-Adaption, die der herausragenden Vorlage mehr als würdig ist. Gemeinsam mit Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) durchstreiften wir die postapokalyptischen USA, fürchteten uns vor gefährlichen Cordyceps-Clickern und ließen uns mehrfach das Herz brechen. The Last of Us war ein Serienereignis, dem sich kaum jemand entziehen konnte. (MW)

