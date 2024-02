Der schrecklichste Drache seit Game of Thrones: Neuer Trailer zum größten Fantasy-Film von Netflix könnte kaum epischer sein

Stranger Things-Star Millie Bobby Brown kämpft in Netflix' Fantasy-Kracher Damsel bald gegen einen der brutalsten Drachen seit Game of Thrones. Der große Trailer verspricht ein absolutes Spektakel.

Stranger Things-Star Millie Bobby Brown hat ihren Traumprinzen gefunden. Zumindest, bis der sie in einen Abgrund und einem Drachen zum Fraß vorwirft. Der erste Trailer zu Netflix' Fantasy-Kracher Damsel deutet auf eine extrem unterhaltsame Mischung aus Märchen-Abenteuer und Stirb langsam hin.



Schaut euch hier den ersten Trailer zu Damsel an:

Damsel - Trailer (Deutsch) HD

Netflix-Star im Game of Thrones-Modus: Millie Bobby Brown wird zur Krieger-Prinzessin

Damsel spielt in einem Märchenkönigreich, das Elodie (Brown) bald beerben soll: Sie soll den Prinzen Henry (Nick Robinson) heiraten. Aber bevor sie glücklich bis an ihr Lebensende werden können, schmeißt sie ihr Angetrauter in ein finsteres Loch, um sie einem Drachen zu opfern. Die junge Beinahe-Braut hat allerdings nicht vor, in einem Reptilienmagen zu enden.

Die Netflix-Fantasy stammt von Regisseur Juan Carlos Fresnadillo, der damit eine lange Kino-Schaffenspause beendet. Vor mehr als zehn Jahren brachte der 28 Weeks Later-Regisseur zuletzt Intruders auf die Leinwand.

Wann kommt Damsel zu Netflix?

Damsel wird am 8. März 2024 bei Netflix erscheinen. Neben Brown und Robinson ist unter anderem Robin Wright (House of Cards) vor der Kamera zu sehen. Das Drehbuch schrieb Dan Mazeau (Fast & Furious 10).

