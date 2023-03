Der Schwarm Teil 5 und 6: Dann laufen die nächsten Folgen im ZDF und in der Mediathek

Wann geht es mit Episode 5 und 6 von Der Schwarm weiter? Die ersten 6 Teile von sind bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dieser Artikel zeigt die Sendetermine und den kompletten Zeitplan.

Seit Montag läuft die Event-Serie Der Schwarm im ZDF. Die Buchverfilmung nach Frank Schätzings Erfolgsroman zog bei ihrer Premiere das erhoffte Millionen-Publikum an. Am Dienstag, den 7. März, zeigt das ZDF Teil 3 und 4 von Der Schwarm. Wann geht es weiter? Dieser Artikel liefert die wichtigsten Informationen zur TV-Ausstrahlung. Ihr erfahrt, wann Folge 5 und 6 von Der Schwarm gesendet werden und wo ihr die Episoden schon jetzt streamen könnt.

Wie viele Teile hat Der Schwarm?

Es gibt 8 Folgen von Der Schwarm. Die Laufzeit beträgt jeweils etwa 45 Minuten. Das ZDF zeigt und veröffentlicht alle Teile von Der Schwarm noch im Verlauf dieser Woche sowohl im Fernsehen als auch online zum Streamen in der Mediathek.

TV-Ausstrahlung: Das sind die Sendetermine im ZDF

Folge 1 und 2: Montag, 6. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 3 und 4: Dienstag, 7. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 5 und 6: Mittwoch, 8. März 2023, 20.15 Uhr

Finale: Folge 7 und 8: Donnerstag, 9. März 2023, 20.15 Uhr

ZDF-Mediathek: Wann ihr Der Schwarm Folge 3 und 4 online streamen könnt

Die Folgen 1 bis 6 sind bereits online verfügbar

Die letzten Folgen 7 und 8 sind ab Mittwoch, den 8. März 2023, um 10.00 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbar

in der ZDF-Mediathek abrufbar Ihr habt ein Jahr Zeit, um die Folgen online zu schauen



Mit der ZDF-Mediathek seid ihr also deutlich früher dran, als wenn ihr euch nach der linearen Ausstrahlung im ZDF richtet. In der ZDF-Mediathek findet ihr zudem viele Dokus und Reportagen rund um Der Schwarm und die Themen, die in der Serie behandelt werden.

Worum geht es in Der Schwarm?

Der Schwarm erzählt von rätselhaften Ereignissen, die die Zivilisation erschüttern. Es beginnt in den Tiefen der Ozeane und breitet sich in der ganzen Welt aus. Feindselige Wale, gefährliche Krabben und ein bis dato unbekannter Eiswurm treiben ihr Unwesen. Offenbar rächt sich die Natur an den Menschen für ihr rücksichtsloses Verhalten. Eine Gruppe aus internationalen Wissenschaftler:innen geht der Frage nach, was hinter der geheimnisvollen Schwarmintelligenz steckt. (Hier kommt ihr zur kompletten Besetzung von Der Schwarm)

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

