Erste Verfilmung von Der Schwarm: 17 Jahre vor dem ZDF wollte Tarantino-Star Uma Thurman den Roman verfilmen und scheiterte am einfachsten Grund

Vor dem ZDF versuchte sich die aus Kill Bill bekannte Schauspielerin Uma Thurman an Frank Schätzings Der Schwarm. Warum wurde aus den ambitionierten Plänen nichts?

Fast zwei Jahrzehnte mussten vergehen, bis eine Verfilmung von Frank Schätzings Erfolgsroman Der Schwarm veröffentlicht wird. Eine ungewöhnlich lange Zeit, reißen sich Hollywood-Studios, TV-Sender und Streamingdienste doch um bekannte Fantasy- und Sci-Fi-Stoffe. Und tatsächlich bemühte sich Hollywood schon zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Buches im Jahr 2004 um eine Adaption – allerdings vergeblich. Eine prominente Beteiligte damals: Tarantino-Star Uma Thurman.

Uma Thurmans Der Schwarm-Verfilmung nahm schon Fahrt auf

Der Schwarm erzählt von rätselhaften Ereignissen, die die Zivilisation erschüttern. Es beginnt in den Tiefen der Ozeane und breitet sich in der ganzen Welt aus. Feindselige Wale, gefährliche Krabben und ein bis dato unbekannter Eiswurm treiben ihr Unwesen. Offenbar rächt sich die Natur an den Menschen für ihr rücksichtsloses Verhalten. Eine Gruppe aus internationalen Wissenschaftler:innen geht der Frage nach, was hinter der geheimnisvollen Schwarmintelligenz steckt. (Hier kommt ihr zur kompletten Besetzung von Der Schwarm)



Die vor allem aus den Quentin Tarantino-Filmen Pulp Fiction und Kill Bill bekannte Thurman sicherte sich im Jahr 2006 die Rechte an Schätzings Roman. Der hatte sich damals bereits millionenfach verkauft, war in 18 Sprachen übersetzt worden und ein durchschlagender internationaler Erfolg. Mit Ica und Michael Souvignier war ein deutsches Produzent-Duo an dem Projekt beteiligt.

Der Schwarm - Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Verschiedene große Studios wären für Der Schwarm vorstellig geworden, sagte Schätzing. "Aber für mich sind Uma, Ica und Michael die ideale Konstellation für einen internationalen Film-Erfolg."

Ein Film? Genau, damals waren Serien noch nicht so gefragt wie heute. Dass sich ein Star wie Uma Thurman für eine TV-Produktion hergeben hätte, wäre undenkbar gewesen. In dem Blockbuster hätte sie wohl die Hauptrolle der Wissenschaftlerin Tina Lund gespielt. Allerdings wurde aus den Plänen nie etwas. Warum?

Die Der Schwarm-Verfilmung von Uma Thurman versandete

Die exakten Gründe, warum es nie einen Der Schwarm-Film gab, sind nicht bekannt. Eine Ursache liegt jedoch nahe: Es fehlte an Geld. Im Jahr 2012, also sechs Jahre nachdem sich Thurman die Rechte sicherte, wurde bekannt, dass sie und Frank Schätzing eine Crowdfunding-Kampagne starteten , um das nötige Budget zusammenzukratzen. Fans und private Unterstüzer:innen sollten das Geld spenden, das Studios scheinbar nicht bereitstellen wollten. Der ohnehin wacklige Plan schlug offenbar fehl. Denn anschließend hörte man von Thurmans Der Schwarm-Projekt nichts mehr.

Es dauerte weitere sechs Jahre, bis im Jahr 2018 schließlich das ZDF einsprang und eine Produktion von großem Format anstieß. Frank Schätzing war zufrieden: "Wer hätte gedacht, dass die ideale Mannschaft doch noch zusammenfindet, dass visionäre Fernsehmacher und Top-Profis wie Game of Thrones-Creative-Force Frank Doelger mit an Bord kommen und wir nun Kurs nehmen auf eine große internationale Serie, das erzählstärkste Format für ein Abenteuer wie den Schwarm."

Die Serie wurde mittlerweile umgesetzt und veröffentlicht. Die ersten 6 Folgen sind bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar. Hier seht ihr alle Sendetermine von Der Schwarm.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.