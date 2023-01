Der Shaun of the Dead-Regisseur verfilmt eine ultra-gruselige Thriller-Idee – und die Besetzung ist auch großartig

Shaun of the Dead-Macher Edgar Wright hat einen Thriller mit einer verstörenden Story in den Startlöchern. Emma Stone soll dort ein Kind entführen.

Ausnahmeregisseur Edgar Wright (Shaun of the Dead) hat zuletzt mit Last Night in Soho sein Händchen für verstörende Twists bewiesen. Ähnlich schonungslos soll es bald auch in seinem neuen Thriller The Chain zugehen, für den Marvel-Star Emma Stone besetzt wurde. Emma Stone entführt in neuem Thriller von Shaun of the Dead-Macher unschuldiges Kind Das berichtet The Direct . Im Film wird Stone die Mutter einer 12-jährigen Tochter spielen, die von Unbekannten entführt wird. Um sie wiederzubekommen, soll sie ein weiteres Kind entführen. Ihren eigenen Schützling bekommt sie aber erst zurück, sobald die Eltern des von ihr entführten Kindes ebenfalls zu Entführern werden. Daher auch der Titel The Chain (engl. "Die Kette"). Die Idee allein klingt bereits verstörend. Sie wirkt allerdings auch wie die ideale Vorlage für Wright, der wie kaum ein anderer Filmemacher virtuos mit verschiedenen Stimmungen jonglieren kann. Und seine Werke opulent zu inszenieren weiß. Bei Amazon: Einer der besten Horrorfilme 2021 von Edgar Wright Wann kommt The Chain von Edgar Wright ins Kino? Vermutlich müssen Fans seines Oeuvres noch ein bisschen auf The Chain warten. Bisher ist lediglich Stone offiziell als Cast-Mitglied bestätigt. Wir rechnen frühestens Mitte 2024 mit dem Film. Jetzt im Heimkino: Der vielleicht beste Film des letzten Jahres * Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co. In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

