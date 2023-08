Der Siegeszug geht weiter: Barbie hat gerade einen 12 Jahre alten Harry Potter-Rekord gebrochen

An den weltweiten Kinokassen hat Barbie schon über eine Milliarde Dollar eingespielt. Daneben hat der Film sogar noch einen Rekord gebrochen, der Harry Potter schlägt.

Momentan kommen die Rekordmeldungen zu Barbie im gefühlten Stundentakt zu uns. Vergangenes Wochenende hat der Film von Greta Gerwig den Meilenstein von einer Milliarde Dollar an den weltweiten Kinokassen geknackt. Das ist aber noch nicht alles, denn dieser Erfolg hat für das Studio noch einen Rekord gebrochen, den bislang Harry Potter gehalten hat.

Barbie wurde schnellere Milliardärin als Harry Potter

Wie die New York Times berichtet, ist Barbie von allen Filmen des Studios Warner Bros. der neue Film, der am schnellsten die 1-Milliarde-Marke an den Kinokassen geknackt hat. Nur 17 Tage dauert es nach dem Kinostart für diesen Meilenstein.

Bisher wurde dieser Rekord im Hause Warner von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 gehalten. Das Finale der Fantasy-Reihe brauchte 2011 19 Tage, um eine Milliarde Dollar am Box Office zu knacken.

Wie steht es um Barbie 2?

Nach den ganzen Erfolgsmeldungen ist eine Barbie-Fortsetzung praktisch nur noch eine Frage der Zeit. Verträge für Barbie 2 wurden bisher weder von Regisseurin Greta Gerwig noch von den Stars Margot Robbie und Ryan Gosling unterzeichnet.

Verhandlungen zwischen der Film-Crew und dem Studio werden momentan erstmal nicht möglich sein. Aufgrund des aktuellen Doppel-Streiks von Drehbuchschreibenden und Schauspielenden steht Hollywood auf unbestimmte Zeit still.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.