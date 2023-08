Barbie bricht 33-jährigen Kino-Rekord, aber Teil 2 hat jetzt schon 3 große Probleme

Barbie hat am Wochenende die Milliarden-Marke an den Kinokassen überschritten und damit Filmgeschichte geschrieben. Teil 2 der Fantasy-Komödie ist trotzdem noch nicht sicher.

Die Rekordmeldungen zu Barbie reißen nicht ab. Nach ihrem dritten Wochenende kann sich die Verfilmung der gleichnamigen Spielzeugmarke aus dem Hause Mattel als Milliardärin bezeichnen, wie Variety berichtet. Barbie belegt aktuell Platz 45 in den All-Time-Charts. Ein historisches Ereignis: Zum ersten Mal in der Geschichte passiert ein Film, der allein von einer Regisseurin inszeniert wurde, diese Marke.

Die einzigen zwei Regisseurinnen, die vor Greta Gerwig Milliarden-Erfolge landen konnten, waren bisher immer Teil eines Regie-Duos. Jennifer Lee inszenierte zusammen mit Chris Buck die beiden Frozen-Filme (Teil 1: 1,285 Milliarden US-Dollar Einspiel, Teil 2: 1,453 Milliarden US-Dollar Einspiel). Anna Boden ist neben Ryan Fleck die Co-Regisseurin von Captain Marvel (1,131 Milliarden US-Dollar Einspiel).



Barbie wird zur Milliardärin an den Kinokassen und bricht einen 33 Jahre alten Box-Office-Rekord

Wenn wir uns nur die US-Zahlen anschauen, bricht Barbie sogar einen Rekord, der seit 33 Jahren von Kevin – Allein zu Haus gehalten wird. Der Film ist die erfolgreichste Komödie in den USA. In einem Box-Office-Report vom Wochenende schlüsselt Screen Rant die Zahlen auf: Wo die Weihnachtskomödie in den USA 286 Millionen US-Dollar eingespielt hat, kommt Barbie inzwischen auf 459 Millionen US-Dollar.

Hier könnt ihr den Trailer zu Barbie schauen:

Barbie - Trailer (Deutsch) HD

Barbie befindet sich auf dem besten Weg, zum erfolgreichsten Film des Jahres zu werden und die 1,35 Milliarden US-Dollar von Der Super Mario Bros. Film übertreffen. Bei einem solchen Box-Office-Triumph verwundert es durchaus, dass Warner Bros. noch keine Fortsetzung angekündigt hat. Ausgehend von einem Bericht des Hollywood Reporters stehen Barbie 2 gleich drei Probleme im Weg.

Vor Barbie 2 muss neu verhandelt werden: Fortsetzung der Fantasy-Komödie steht noch nicht fest

Weder Regisseurin Greta Gerwig noch Margot Robbie und Ryan Gosling haben in ihrem Vertrag keine Option für Teil 2 unterschrieben. Das ist durchaus ungewöhnlich bei einem Projekt dieser Größenordnung. Normalerweise verpflichten Hollywood-Studios die Talente ihrer Blockbuster-Produktionen für mehrere Filme. Nun muss sich Warner erneut mit Gerwig, Robbie und Gosling an den Verhandlungstisch setzen.

Für die Stars ist das sehr gut: Jetzt können sie mit dem Milliarden-Erfolg des ersten Teils im Rücken ihre Gagen neu aushandeln, sollten die Gespräche zu Barbie 2 konkret werden. Aufgrund des Doppelstreiks in Hollywood wird das aber vorerst nicht möglich sein. Mattel hat jedoch großes Interesse bekundet, an den Erfolg von Barbie anzuschließen – entweder mit Teil 2 oder in Form einer anderen Spielzeugverfilmung.

Barbie läuft seit dem 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Zusammen mit Christopher Nolans Oppenheimer, der am selben Tag gestartet ist, könnt ihr euch das ultimative Double-Feature des Sommers anschauen: Barbenheimer.

