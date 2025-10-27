Der spannendste Netflix-Film des Jahres pulverisiert sofort die Konkurrenz und erobert die Charts

Ein extrem spannender Thriller hat bei Netflix die Charts im Sturm erobert. Er stammt von einer Meisterregisseurin und erzählt von einem unvorstellbaren Ernstfall.

Was tun Menschen, wenn der Atomkrieg zur Realität wird? Darum dreht sich der Netflix-Thriller A House of Dynamite, auf den Fans schon seit langer Zeit warten. Das neue Werk von Meisterregisseurin Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty) ist hochspannend und hat jetzt völlig zu Recht Platz 1 der Charts erobert.

Auf Netflix droht der Weltuntergang: Thriller stürzt die Menschheit in die Verzweiflung

In A House of Dynamite passiert das Unvorstellbare: Eine Rakete taucht auf den Frühwarnbildschirmen des US-Militärs auf und steuert auf die USA zu. Wer hat sie abgefeuert? Russland? Nordkorea? Niemand weiß es.

Schaut hier den Trailer zu A House of Dynamite:

A House of Dynamite - Trailer (Deutsch) HD

Akteure wie Captain Olivia Walker (Rebecca Ferguson) versuchen zunächst, die Lage mit etablierten Routinen zu erledigen – doch als ihnen langsam aber sicher die Lösungen ausgehen, wird die Lage immer verzweifelter und atemloser, bis nur noch die kontroversesten Optionen übrig bleiben.

So sehen aktuell die Netflix-Charts der Filme aus:

Podcast zum Thema: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neuen Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.