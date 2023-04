Der Spider-Man von DC: Erster Trailer für Blue Beetle mit Cobra Kai-Star ist da

Miguel aus Cobra Kai wird zum DC-Helden: Schaut euch den ersten Trailer für Blue Beetle an, der eine Art Spider-Man aus dem Universum von Batman und Superman ist.

Drei Kinofilme aus dem DC-Universum starten dieses Jahr noch im Kino und über keinen wissen wir so wenig wie über diesen hier: Blue Beetle. Das ändert sich jetzt, denn wir haben den ersten Trailer für euch, in dem Cobra Kai-Star Xolo "Miguel" Maridueña den Sprung zum Kinohelden wagt.

Schaut euch den Trailer für Blue Beetle hier auf Deutsch an:

Blue Beetle – Trailer (Deutsch) HD

Das ist über die Handlung von Blue Beetle bekannt

Die Figur Blue Beetle trat im Jahr 1939 erstmals auf und kam in den 80er Jahren ins DC-Universum. Der Film dreht sich nun um den dritten Blue Beetle, Jaime Reyes, der seit 2006 für das Gute kämpft. Die Story lautet wie folgt:

Xolo Maridueña spielt Jaime, der gerade seinen Abschluss am College gemacht hat. Er kehrt nach Hause zurück und steht vor einer großen Entscheidung: Was macht er jetzt aus seinem Leben? In diesem Moment findet er ein uraltes Stück Alien-Technologie: den Scarab. Und der wählt ausgerechnet Jaime als seinen menschlichen Träger. Dadurch erhält der junge Mann ein Exoskelett und ungeahnte Kräfte. Der Superheld Blue Beetle ist geboren.

Zum Cast des Films gehört unter anderem Raoul Max Trujillo, der Antagonist aus Mel Gibsons Apocalypto, der Jaime als Comic-Schurke Carapax the Indestructible Man einheizen dürfte.

Einen detaillierten Blick auf den Scarab gibt's auf dem Teaser-Poster zum Film:

Warner Bros. Blue Beetle

Angel Manuel Soto gibt mit Blue Beetle sein Superhelden-Debüt. Der Regisseur feierte seinen Durchbruch 2020 mit dem Drama Charm City Kings über einen Jungen, der unbedingt einer Motorrad-Gang beitreten will. Zur Besetzung gehören Telenovela-Star Bruna Marquezine, Adriana Barraza (Babel) und Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon.



Mehr zum Thema: Das ist der neue DC-Plan

Wann kommt Blue Beetle im Kino?

Blue Beetle wird der dritte DC-Kinofilm dieses Jahr nach Shazam 2: Fury of the Gods und The Flash. Diese Starts sind für 2023 noch geplant:

The Flash - 15. Juni

Blue Beetle - 17. August

Aquaman: Lost Kingdom - 21. Dezember

Ob der Held von Xolo Maridueña eine Zukunft im DC-Universum hat, wird von seinem Einspielergebnis abhängen. In Film-Ankündigungen der neuen DC-Chefs James Gunn und Peter Safran ist er derzeit nicht vertreten.