Das ist der neue DC-Plan: Die Zukunft von Superman, Wonder Woman, Green Lantern und Booster Gold (!) steht fest

Das Snyder-Verse ist tot, lang lebe DC: Heute wurden die neuen Pläne für Superman, Wonder Woman, Green Lantern und Co. im Kino und Serien-Format bekannt gegeben.

Fans warten seit Monaten darauf, nun steht die Zukunft des DC-Universums unter den neuen Köpfen James Gunn und Peter Safran fest. Es gibt einen Starttermin für einen neuen Superman-Film ohne Henry Cavill und Infos zu weiteren Serien und Film-Projekten. Dazu gehören ein neuer Batman-Kinofilm unabhängig von Robert Pattinsons dunklem Ritter, eine Art Wonder Woman-Serie und ein Horror-Film mit Swamp Thing.

Gott und Monster: Der Plan für die Zukunft von DC in Kino und Serien

Gunn und Safran haben die erste Phase ihrer neuen DC-Saga folgendermaßen betitelt: Chapter 1: God and Monsters.

Mit dem Gott ist Superman gemeint, dessen Wiedergeburt im Kino am Anfang der Geschichte stehen soll. Die übrigen Projekte klingen nach teils äußerst düsteren Ideen, wie man sie vom The Suicide Squad-Regisseur James Gunn gewohnt sein dürfte. So können wir uns auf ein Wiedersehen mit der Space-Polizei der Green Lanterns gefasst machen, allerdings im Gewand eines True Detective-Verschnitts. Und selbst das neue Supergirl wird als "hardcore" beschrieben.

Die Reihenfolge der Auflistung entspricht dem Plan der Verwirklichung. Bei den folgenden Informationen handelt es sich um offizielle Bekanntgaben, die im Vorfeld mit Branchenseiten wie dem Hollywood Reporter geteilt wurden.

Superman, Batman und Co: Die neuen DC-Projekte im Überblick

Creature Commandos - animierte Serie, geschrieben von James Gunn, über ein Team von Monstern, das in den Comics gegen Nazis kämpft.

- animierte Serie, geschrieben von James Gunn, über ein Team von Monstern, das in den Comics gegen Nazis kämpft. Waller - Peacemaker-Spin-off mit Viola Davis in der Rolle von Amanda Waller

- Peacemaker-Spin-off mit Viola Davis in der Rolle von Amanda Waller Superman: Legacy - Neuer Superman-Kinofilm, aber keine Origin-Story. Starttermin 11. Juli 2025

- Neuer Superman-Kinofilm, aber keine Origin-Story. Starttermin 11. Juli 2025 Lanterns - True Detective in der Welt von Green Lantern, mit den Lanterns Hal Jordan und John Stewart als Serien-Protagonisten.

- True Detective in der Welt von Green Lantern, mit den Lanterns Hal Jordan und John Stewart als Serien-Protagonisten. The Authority - Film über das Team von Superhelden, das in den Grauzonen der Moral vorgeht.

- Film über das Team von Superhelden, das in den Grauzonen der Moral vorgeht. Paradise Lost - Game of Thrones-artige Serie in der Welt von Wonder Woman, Themyscira. Sie spielt vor den Ereignissen des ersten Gal Gadot-Abenteuers.

- Game of Thrones-artige Serie in der Welt von Wonder Woman, Themyscira. Sie spielt vor den Ereignissen des ersten Gal Gadot-Abenteuers. The Brave and the Bold - Neuer Kinofilm mit Batman und Robin, aber ohne Robert Pattinson.

- Neuer Kinofilm mit Batman und Robin, aber ohne Robert Pattinson. The Batman 2 - Neuer Kinofilm mit Robert Pattinsons Batman, Kinostart am 3. Oktober 2025. Pattinsons Batman wird einem alternativen Universum analog zum Comic-Pendant DC Elseworlds zugeordnet. (via Variety )

- Neuer Kinofilm mit Robert Pattinsons Batman, Kinostart am 3. Oktober 2025. Pattinsons Batman wird einem alternativen Universum analog zum Comic-Pendant DC Elseworlds zugeordnet. (via ) Booster Gold - Serie über einen "Loser aus der Zukunft" , der in der Gegenwart so tut, als wäre er ein Superheld.

- Serie über einen , der in der Gegenwart so tut, als wäre er ein Superheld. Supergirl: Woman of Tomorrow - Film über Supermans Cousine, deren tragisches Erwachsenwerden Eindruck auf sie hinterlässt. "Nicht das Supergirl, das wir gewohnt sind"

- Film über Supermans Cousine, deren tragisches Erwachsenwerden Eindruck auf sie hinterlässt. "Nicht das Supergirl, das wir gewohnt sind" Swamp Thing - Horror-Film, der am Ende des ersten Kapitels der neuen DC-Geschichte stehen soll.

James Gunn persönlich stellt die neuen DC-Pläne im Video vor:

Was passiert mit Henry Cavill, Gal Gadot und Jason Momoa?

Die Pläne zeigen vorerst eine Abkehr von der bisherigen DC-Generation von Superheld:innen, darunter Henry Cavills Superman, Ben Afflecks Batman und womöglich auch Gal Gadots Wonder Woman. Ob Aquaman-Darsteller Jason Momoa nach seinem zweiten Solo-Film noch einmal als Herrscher der Meere auftritt oder in einer anderen Rolle, ist derzeit nicht gewiss.

An Ezra Miller, dem Star aus Zack Snyders Justice League sowie dem kommenden The Flash-Kinofilm, scheinen James Gunn und Peter Safran vorerst festzuhalten (Deadline ).

Die Gründe für den radikalen Tapetenwechsel im DC-Universum sind vielfältig. Hinter den Kulissen hat sich in den letzten Jahren die Firmenstruktur geändert durch die Zusammenlegung der Medienfirmen Warner und Discovery. Im Zuge dessen kam es auch zu Veränderungen in den Führungspositionen und neuen Zielen.

Unter dieser neuen Führung wurden Regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy) und Produzent Peter Safran (Shazam) auserwählt, um die kreative Leitung von DC Studios zu übernehmen. Beide sollen eine ähnliche Rolle spielen wie Marvel Studios-Chef Kevin Feige und wurden mit der Aufgabe bedacht, einen ähnlich durchdachten Plan für die Zukunft von DC auszuarbeiten, wie ihn das Marvel Cinematic Universe vorweisen kann. Warner Bros. Discovery will diesen Erfolg für sich adaptieren.

Aufgrund dessen zieht man einen Schlussstrich unter die DC-Ära, die mit Zack Snyders Man of Steel begonnen hatte.

Bevor wir erfahren, ob diese neue Ära gelingt, kommen einige Starts in diesem Jahr auf uns zu, die dem vorherigen DC-Regime entsprungen sind. Darunter sind:

