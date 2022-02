Der Start von Stranger Things Staffel 4 ist endlich bekannt – und es gibt zwei große Überraschungen

Netflix hat den Start von Stranger Things Staffel 4 angekündigt. Endlich! Der Streamingdienst wird allerdings etwa nie zuvor Dagewesenes mit seiner Hit-Serie machen.

Einmal kurz durchatmen, es gibt gleich viel zu verdauen für Stranger Things-Fans: Die letzte Staffel Stranger Things ist schon fast 3 Jahre her. Drei Jahre! Es gibt zwar etliche Teaser zur ersehnten 4. Staffel, aber mit dem Starttermin rückte Netflix einfach nicht raus. Zumindest dieses Geduldsspiel hat ein Ende. Der Start ist jetzt offiziell. Es gibt jedoch zwei große Haken in dieser Nachricht.

Der Streamingdienst wird seine erfolgreichste Serie erstmals zweiteilen. Und nach Staffel 4 kommt nur noch eine weitere: Staffel 5 wird die letzte Runde sein. Dies meldete Netflix in einer Pressemitteilung.

Stranger Things Staffel 4 erscheint in 2 Teilen bei Netflix: Das sind die Termine

Stranger Things Staffel 4, Teil 1 : Start am 27. Mai 2022

: Start am 27. Mai 2022 Stranger Things Staffel 4, Teil 2: Start am 1. Juli 2022

Ein interessanter Schritt, den sich Netflix zumindest zum Teil von der Konkurrenz von Disney+, Apple, HBO und Amazon abgeschaut hat. Die senden ihre Prestige-Produktionen wöchentlich. Serien wie Boba Fett bleiben damit wochenlang im Gespräch. Außerdem können sich Kund:innen nicht für einen Monat anmelden, die Staffel schauen und dann wieder kündigen.

Das letzte Mal Stranger Things: Nach 5 Staffeln ist Schluss für Eleven und Co.

Das Ende der Serie kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich. Überraschend ist es keineswegs. Die Schöpfer, die Duffer-Brüder, haben immer betont, auf ein baldiges Ende hinzuschreiben. Von Beginn an war die Rede von 3 bis 5 Staffeln. Die lange Pause durch die Pandemie wird ebenfalls zu diesem Schritt beigetragen haben: Die "Kinder"-Darsteller:innen der Serie sind zum Teil inzwischen junge Erwachsene.

Schaut hier den bisher längsten Stranger Things-Teaser zur 4. Staffel

Stranger Things Staffel 4 Trailer 2 Creel House (English) HD

Worum geht es in Stranger Things Staffel 4?

Über die Handlung in Stranger Things Staffel 4 sind nur Fragmente bekannt. Klar ist, dass Hopper nach seinem unfreiwilligen Ausflug nach Russland irgendwie zurück in die USA muss. Zudem wird mit Matthew Modine der große Bösewicht der Serie zurückkehren. Wir tauchen tiefer in Elevens Vergangenheit im Hawkins Lab ein. Außerdem zeigt ein Trailer eine Mission in ein Gruselhaus. Und wir werden die Beyers-Familie beim Einleben in ihrem neuen Zuhause in Kalifornien beobachten. Viele Stränge in Staffel 4: Die Frage ist, wie werden sie zusammenlaufen?

Das erfahren wir Ende Mai, bevor es dann erstmals einen staffelinternen Cliffhanger gibt.

Was haltet ihr davon: Kommt das Ende zu früh oder zu spät? Und wie findet ihr das Experiment mit der zweigeteilten Staffel?