Netflix: Diese 66 neuen Serien-Staffeln erwarten euch 2022

Bei Netflix starten 2022 zahlreiche neue Staffeln eurer Lieblingsserien wie Stranger Things, Sex Education und The Umbrella Academy. Wann euch welche Staffeln beim Streaming-Dienst erwarten, erfahrt ihr in der Übersicht.

Das vergangene Jahr brachte uns überwältigende 136 Serien-Neuheiten auf Netflix sowie 91 neue Netflix-Staffeln. Auch 2022 trumpft Netflix wieder mit einem Über-Angebot auf und bringt neben vielen Serien-Neuheiten aus aller Welt einige unserer Lieblingsserien mit neuen Staffeln zurück. Frische Folgen von Stranger Things, Lupin, Cobra Kai und The Umbrella Academy sind nur einige Highlights, auf die ihr euch 2022 freuen könnt.

Nachfolgend geben wir euch einen Überblick über die Netflix Original-Serien, die euch 2022 mit neuen Staffel überraschen wollen und deren Fortsetzung bereits bestätigt ist. Dokumentarserien und Reality-Shows haben wir bei dieser Übersicht vernachlässigt.

Neue Staffeln im Januar 2022 bei Netflix

Neue Staffeln im Februar 2022 bei Netflix

Raising Dion, Staffel 2 - Start: 1. Februar 2022

Neue Staffeln 2022 bei Netflix - ohne Startdatum

Es kann es immer mal vorkommen, dass einige Serien länger auf sich warten lassen, Starts produktionsbedingt verschoben werden müssen, Serien trotz Verlängerung wieder abgesetzt werden oder Netflix uns auch mal mit bereits abgedrehten Staffeln überrascht. Daher halten wir diese Übersicht für euch auf dem neuesten Stand und ergänzen sie immer wieder.

Podcast: Die besten Serienstarts im Dezember 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Ob Serien-Rückkehrer wie The Witcher und Cobra Kai, das Finale des Sci-Fi-Epos The Expanse, das heißerwartete Sex and the City-Revival oder die neue Star Wars-Serie über Boba Fett: Wir stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.