Der teuerste Netflix-Film überhaupt kommt in 3 Monaten: Neuer Sci-Fi-Trailer mit Millie Bobby Brown zeigt Roboter-Ghetto

Kommendes Jahr kommt der teuerste Netflix-Film aller Zeiten auf uns zu: Ein Sci-Fi-Abenteuer mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown und Chris Pratt, zu dem es jetzt einen neuen Trailer gibt.

Ab kommendem Jahr ist Atlas nicht länger das kostspieligste Sci-Fi-Spektakel, das Netflix je in Filmform auf die Beine gestellt hat. Dieser Titel gehört dann The Electric State von Anthony und Joe Russo (Averngers: Endgame), zu dem es jetzt einen ausführlichen Trailer zu begutachten gibt:

The Electric State - Trailer (Deutsch) HD

Sage und schreibe 320 Millionen US-Dollar soll der Sci-Fi-Spaß des Streamers gekostet haben. Moneten, die nicht nur an das futuristische Effektgewitter, sondern auch den A-List-Cast, inklusive Millie Bobby Brown (Stranger Things) und Chris Pratt (Jurassic World) gehen. Die Dreharbeiten wurden übrigens schon 2022 abgeschlossen.

The Electric State: Darum geht es im bis heute teuersten Netflix-Film

Der Sci-Fi-Film spielt nicht etwa in der Zukunft der USA, sondern in einer alternativen, retrofuturistischen Version des Jahres 1994. Nach einem großen Roboter-Aufstand wurden die elektronischen Diener der Menschen in ein abgeriegeltes Gebiet namens Eletctric State verfrachtet. Die Teenagerin Michelle (Brown) ist auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder Christopher (Woody Norman) und macht auf dem gefährlichen Weg, ihn zu finden, die Bekanntschaft eines rätselhaften Roboters und eines Herumtreibers namens Keats (Pratt), der ihr helfen möchte. Wird es sie ins Robo-Ghetto führen?

Weitere Rollen haben Ke Huy Quan als Dr. Amherst, Stanley Tucci als Ethan Skate, Martin Klebba als Herman und Giancarlo Esposito als Colonel Bradbury.

The Electric State basiert auf dem gleichnamigen Sci-Fi-Roman * des schwedischen Autors Simon Stålenhag, der bereits die Vorlage für die Amazon-Serie Tales From the Loop lieferte. Die Drehbuchversion stammt vom Narnia- und Marvel-Duo Christopher Markus und Stephen McFeely.

