Der Titel von Alien: Romulus erklärt: Sci-Fi-Regisseur enthüllt versteckte Bedeutung

Der Titel von Alien: Romulus wurde nicht nur wegen einem inhaltlichen Detail gewählt. Regisseur Fede Álvarez enthüllte zusätzlich weitere Bedeutungen.

Nach den ersten drei Alien-Teilen bekamen die nachfolgenden Filme immer spezielle Titel oder bestimmte Zusätze wie Prometheus oder Alien: Covenant. Auch die neuste Fortsetzung Alien: Romulus, die gerade im Kino läuft, folgt diesem Muster.

Der Zusatz im Titel wurde aber nicht nur gewählt, weil die zwei Module der Raumstation im Film Romulus und Remus heißen. Regisseur Fede Álvarez hat genauere Hintergründe zur Wahl dieses speziellen Titels erklärt.

Alien: Romulus-Titel spielt auf römische Mythologie an

Gegenüber Digital Spy sprach der Regisseur des aktuellen Alien-Films darüber, dass der Zusatz Romulus konkret auf die römische Mythologie rund um Romulus und Remus, die Gründer der Stadt Rom, anspielt:

Alle Hauptbeziehungen in der Geschichte sind Geschwisterbeziehungen von Leihmüttern, von leiblichen Geschwistern, daher gibt es unterschiedliche Blickwinkel darauf. Es gibt viele Themen im Film, aber eines davon ist, was es bedeutet, ein Geschwisterteil von jemandem zu sein, was es wirklich bedeutet. Was sind deine Verantwortlichkeiten? Hast du welche oder nicht? Sie sollten sich um dich kümmern; du solltest dich um sie kümmern. Wie siehst du es?

Hier könnt ihr noch einen Alien: Romulus-Trailer schauen:

Alien Romulus - Finaler Trailer (Deutsch) HD

In der Geschichte von Romulus und Remus wurde Ersterer von Zweitem schließlich ermordet, was nicht gerade ein optimistisches Licht auf den Ansatz des neuen Alien-Teils wirft. In der Handlung des Sci-Fi-Horrors wird unter anderem das Verhältnis zwischen der Protagonistin Rain (Cailee Spaeny) und ihrem künstlich geschaffenen Adoptivbruder Andy (David Jonsson) beleuchtet.



Romulus wurde aus weiterem Grund als Alien-Titel gewählt

Im Gespräch mit Digital Spy verriet Álvarez noch, wieso sein Film den Zusatztitel Romulus statt Remus trägt. Der Grund besteht darin, dass der gewählte Name aus sieben Buchstaben besteht und Alien: Romulus Teil 7 der Sci-Fi-Horror-Saga ist.