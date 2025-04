Der Trailer zu Predator: Badlands ist hier und krempelt das ganze Sci-Fi-Franchise komplett um

Sci-Fi-Horror der Marke Predator verspricht meist ein Alien-Gemetzel der brutalen Art. So auch im ersten Teaser-Trailer zu Predator: Badlands – allerdings mit einem Twist.

Die Predator-Filmreihe ist ein Sci-Fi-Action-Franchise mit Tradition. Was passiert, wenn man diese Tradition komplett link liegen lässt, könnt ihr noch dieses Jahr im nunmehr sechsten Teil namens Predator: Badlands miterleben, zu dem es jetzt einen ersten Teaser-Trailer zu sehen gibt. Der neu Streifen wurde wieder von Prey-Regisseur Dan Trachtenberg inszeniert und wartet mit einem besonderen Twist auf.

Schaut hier den Trailer zum kommenden Predator-Film Badlands:

Predator Badlands – Teaser Trailer (English) HD

Ganz richtig gesehen: Im neuen Predator-Abenteuer tut sich die humanoide Hauptfigur Thia (Elle Fanning) mit einem jungen Predator namens Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) zusammen, der damit erstmals die Heldenrolle einnimmt.

Das Drehbuch brachte Franchise-Mastermind Trachtenberg erneut mit Patrick Aison zu Papier.

Das Predator-Franchise betritt immer neuere Wege

Prey von 2022 hat es vorgemacht: Mit einem Predator-Titel kann man eigentlich überall hingehen und die Alien-Kopfgeldjäger gegen alle möglichen Krieger:innen der Menschheitsgeschichte antreten lassen. Das beweist auch der animierte Anthologie-Film Predator: Killer of Killers, in dem die außerirdischen Killer es mit Ninjas, Wikingern und Weltkriegspiloten aufnehmen.

Diese drei Predator-Storys erreichen uns schon am 6. Juni 2025 via Disney+. Aber was ist mit dem nächsten Sci-Fi-Blockbuster der Reihe?



Predator: Badlands hat auch schon einen Kinostart in diesem Jahr

Für Predator-Fans ist 2025 eine beutereiche Zeit. Nach dem animierten Streaming-Film Killer of Killers folgt Predator: Badlands bereits am 6. November dieses Jahres – dann wieder auf der großen Leinwand im Kino.

