Star Wars in Höchstform: Andor Staffel 2 brettert bei Disney+ in ein großes Finale

Die Serie Andor kehrt bei Disney+ mit ihrer finalen 2. Staffel zurück und überzeugt als düstere Star Wars-Unterhaltung, die Rebellion und Imperium mit neuer Energie auflädt.

Star Wars: Andor meldet sich nach zweieinhalb Jahren Pause seit Staffel 1 zurück, um die Geschichte von Diego Lunas Rebellen aus Rogue One: A Star Wars Story zu einem tosenden Abschluss zu bringen. Heute startet die 2. Staffel mit drei Folgen und wir loten die gesamte neue Season für euch aus – natürlich ohne Spoiler.

Star Wars-Review: Wie gut ist Staffel 2 von Andor geworden?

Wie lieben und leben eigentlich Imperiums-Angestellte? Bleibt in Chaos einer Rebellion überhaupt Zeit für Beziehungen? Und warum wird der Planet Ghorman zum Dreh- und Angelpunkt der Star Wars-Rückkehr? Diese und weitere spannende Fragen beantwortet Staffel 2 von Andor.

Wie schon Staffel 1 werden auch die neuen zwölf Episoden in vier Blöcken à drei Episoden veröffentlicht. Bereits der Auftakt beeindruckt mit ungelenken Flugmanövern und einer Hochzeit. Zwischen den Figuren von Cassian Andor, Senatorin Mon Mothma (Genevieve O'Reilly), Luthen (Stellan Skarsgård) und Kleya (Elizabeth Dulau) auf der Rebellenseite sowie Syril (Kyle Soller), Dedra (Denise Gough) und Rogue One-Bösewicht Krennic (Ben Mendelsohn) als Imperiumskräfte entfaltet sich ein faszinierender Wandteppich aus Rebellion und Propaganda.

Wie es Andor Staffel 2 trotz des bekannten Ausgangs (in Rogue One) möglich ist, eine gelungene Star Wars-Erzählung voll dramatischer Wendungen zu erschaffen, verraten wir euch im Podcast.



