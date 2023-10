Der vielleicht beste Gangster-Film aller Zeiten erscheint jetzt neu in einer großartigen Edel-Fassung, die teilweise schon ausverkauft ist

Anfangs wurde er von der Kritik zerrissen, doch Jahre später lobten eben jene einst kritischen Stimmen das Gangster-Drama mit Al Pacino in die Höhe: Scarface gilt heute als Genre-definierend und ist eines der besten und ikonischsten Crime-Dramas überhaupt.

Manche Meisterwerke werden bei ihrer Veröffentlichung verkannt und geschmäht oder einfach nicht verstanden. Später entwickeln sie sich dann durch Neubewertung von Kritiker:innen oder glühender Fanliebe zum Kultklassiker. So geschehen etwa bei dem Kriegsfilm-Klassiker Apocalypse Now, dem visionären Sci-Fi-Epos Blade Runner und Brian De Palmas Gangster-Streifen Scarface.

Warum Scarface erst zerrissen und dann verehrt wurde

Oliver Stones Drehbuch testete in vielerlei Hinsicht Grenzen aus. Er traf sich für die Recherche mit Polizei, Anwälten und echten Drogenbaronen in Miami und Bimini (Bahamas). Sein Ziel, ein hartes, aber über die Maßen authentisches Skript zu produzieren, ist ihm dabei sichtlich gelungen. Laut eigener Aussage war es das Ziel, ein Brennglas auf Amerikas Probleme rund um Einwanderung, Drogenkriegen und die damit verbundene Politik zu richten.

Heraus kam eine Gangster-Milieu-Studie mit exzessiver Gewalt, unverblümter Sprache (226-mal kommt das englische F-Wort vor) und sehr offener Darstellung von Drogenkonsum. Einige Exilkubaner:innen störten sich außerdem an dem einseitigen Verbrecher- und Drogennarrativ, in das sie sich durch den Film gestellt fühlten. Im Zentrum der Erzählung steht der kubanische Flüchtling und ehemalige Sträfling Tony Montana (Al Pacino), der sich in Miami erst als Tellerwäscher, schnell aber als Handlanger des Drogenbarons Frank Lopez (Robert Loggia) verdingt.

Die vielleicht verstörendste Szene des ganzen Films ereignet sich schon bevor Tony auf Frank Lopez trifft. Bei seinem ersten Auftrag geraten Tony und sein Freund Angel Hernandez in einen Hinterhalt. Als Tony sich weigert, das Geld für die Drogen an den kolumbianischen Drogendealer Hector auszuhändigen, tötet dieser Angel extrem brutal mit einer Kettensäge. Eine Szene, die beispielhaft für den hohen Gewaltanteil stand und somit Ziel der Kritik war.

Universal Scarface-Cover

Doch heute zeigt gerade diese Szene die Genialität und Regiefertigkeit des Brian de Palma. Denn zu keiner Zeit sehen wir die brutale Zerstückelung selbst. Den Zuschauer:innen wird nur die verstörte Reaktion Tony Montanas gezeigt, neben kurzen Einblendungen durch Nahaufnahmen auf das blutige Mordinstrument. Währenddessen versucht Tonys Freund Manny (Steven Bauer) auf der Straße gegenüber seine Flirtkünste an einer Amerikanerin. Dieses harmlose, verspielte Gegenbild lässt die Kettensägenszene noch brutaler erscheinen, obwohl wir als Zuschauende eigentlich nichts konkret sehen.

Über die Jahre schlug die Meinung zu Scarface ins Positive über und Fachwelt sowie Publikum erkannten in dem Film eines der wichtigsten Gangster-Epen überhaupt. Auch Al Pacinos "Larger than life"-Performance prägte das Gangsterdrama. Sie ist so überzeichnet, dass sie fast schon surreal anmutet in einem Film, der sonst so rau und authentisch ist, wie man es davor noch nicht gewohnt war.

