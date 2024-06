Der vielleicht beste Sci-Fi-Film geht als Serie weiter: Jetzt stößt ein Hunger Games-Star zum Cast um Michelle Yeoh

Die Sci-Fi-Serie Blade Runner 2099 von Amazon holt sich Verstärkung in Form von Schauspielerin Hunter Schafer, die man aus Die Tribute von Panem oder Euphoria kennt.

Die Science-Fiction-Blockbuster Blade Runner und Blade Runner 2049 sollen mit einer Serie auf Amazon Prime Video fortgeführt werden. Sie trägt den Titel Blade Runner 2099, zählt bereits Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh zur Besetzung und hat nun einen weiteren Casting-Coup gelandet.

Die aus Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes und der TV-Serie Euphoria bekannte Hunter Schafer wird sich dem Sci-Fi-Cast anschließen. Allerdings in einer noch unbekannten Rolle, wie Deadline berichtet. Die Produktion ist seit diesem Frühling in Prag im Gange, nachdem der Hollywood-Streik 2023 für Verzögerungen gesorgt hatte.

Was wir bisher über die Sci-Fi-Serie Blade Runner 2099 wissen

Die Blade Runner-Serie spielt 50 Jahre nach dem zweiten Film, das verrät schon der Titel. Produziert wird sie von den Amazon Studios und Alcon Entertainment, wo Franchise-Vater Ridley Scott zur Riege der Producer gehört. Als Showrunnerin wurde Silka Luisa angeheuert, die vorletztes Jahr mit der Serie Shining Girls auf sich aufmerksam machte. Shogun-Regisseur Jonathan van Tulleken inszeniert die ersten beiden Folgen der Miniserie.

HBO Hunter Schafer in Euphoria

Blade Runner 2099 ist übrigens nicht die erste Serie des futuristischen Franchise. 2021 erschien bereits Blade Runner - Black Lotus – eine Anime-Serie von Cowboy Bebop-Mastermind Shinichiro Watanabe. Sie spielt zwischen den ersten beiden Realfilmen und ist beim Streaming-Dienst Crunchyroll abrufbar.

Wer Hunter Schafer schon vorher wiedersehen will, sollte sich diesen Sommer zwei Titel vormerken: Kinds of Kindness, den kommenden Anthologiefilm von Yorgos Lanthimos (Filmstart: 4. Juli) und Tilman Singers Thriller Cuckoo (Filmstart: 15. Juli).

