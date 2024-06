Epischer Sci-Fi-Kriegsfilm von Netflix kommt in völlig neuer Fassung – die über 6 Stunden lang wird und bald erscheint

Die zwei Rebel Moon-Teile von Zack Snyder erscheinen bald in komplett veränderten Fassungen bei Netflix. Die Director's Cuts der Sci-Fi-Saga laufen zusammen dann über sechs Stunden.

Dieses Jahr veröffentlichte Netflix den neuen Zack Snyder-Blockbuster als zweiteiliges Epos. Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers und Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin kamen als über vier Stunden langes Epos daher, das sich um die Weltraumschlacht eines rebellischen Teams gegen einen gnadenlosen Herrscher und dessen Armee dreht.

Schon früh kündigte Snyder an, dass von Rebel Moon auch längere, härtere Director's Cuts erscheinen werden. Jetzt gibt es konkrete Infos dazu, wann und mit welcher Laufzeit diese veränderten Fassungen zu Netflix kommen.

Neue Sci-Fi-Fassungen bei Netflix laufen über 6 Stunden

Wie What's on Netflix berichtet, erscheinen die Director's Cuts der Sci-Fi-Saga mit neuen Titeln. Im Original heißen die neuen Versionen Rebel Moon – Chapter One: Chalice Of Blood und Rebel Moon – Chapter Two: Curse Of Forgiveness, wobei Teil 1 dann stolze 3 Stunden und 21 Minuten und die Fortsetzung 2 Stunden und 50 Minuten lang sein wird!

Insgesamt kommen die Rebel Moon-Director's Cuts also auf eine gewaltige Laufzeit von 6 Stunden und 11 Minuten! Dabei soll es sich nicht einfach um verlängerte Fassungen der bekannten Filme, sondern um komplett veränderte, alternative Versionen handeln. Netflix selbst teast die neuen Rebel Moon-Releases mit mehr Sex und Gewalt, was in den USA auch ein härteres R-Rating zur Folge hatte.

Wann kommen die Rebel Moon-Director's Cuts zu Netflix?

Beide neuen Versionen des Zack Snyder-Blockbusters werden am 2. August 2024 im Netflix-Abo veröffentlicht. Ob die Director's Cuts ein komplett neues Rebel Moon-Erlebnis ähnlich wie der Snyder-Cut von Justice League im Vergleich zur Kinofassung darstellen, wird sich spätestens dann zeigen.



