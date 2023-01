Der vielleicht beste Stranger Things-Merch: Grusel-Lampe für unter 40 Euro verströmt Upside Down-Licht

Amazon bietet eine original-lizenzierte Grusel-Lampe zu Stranger Things an, die euer Zimmer ins Upside Down verwandelt. Der Clou: Dieser Fan-Artikel ist jetzt besonders günstig.

Wenn ihr zur finalen Staffel von Stranger Things nochmal richtig Gruselstimmung aufkommen lassen wollt, darf die passende Beleuchtung nicht fehlen. Passenderweise verkauft Amazon aktuell eine Lampe mit Original-Lizenz, die mit ihrem unheimlichen Licht für genau das richtige Horror-Ambiente sorgt.



Coole Grusellampe für Stranger Things-Fans Deal Zum Deal

Wir stellen euch die Lampe näher vor und verraten, warum ihr euch diesen Dea auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Original-lizenzierte Stranger-Things-Lampe sorgt für günstige Gruselstimmung



Ihr könnt die Lampe von Hersteller Grupo Erik mit offizieller Lizenz derzeit bei Amazon für schmale 35 Euro kaufen *. Die Lampe selbst funktioniert batteriebetrieben und hat zwei Seiten: Die eine Seite zeigt das rot leuchtende Stranger-Things-Logo, die andere Seite den Schriftzug "The Upside Down" in Blau.



Amazon/Grup Amazon/Grup Amazon/Grupo Erik

Neben dem Standardmodus verfügt die Lampe über eine zweite Beleuchtungsart, bei der ihr auf Knopfdruck zusätzliche farbige Glühbirnen auf beiden Seiten aktivieren könnt. Außerdem bietet euch Grupo Erik mit der Stranger-Things-Lampe folgende Features:

Größe: 32,5 x 4 x 14,4 cm (BxTxH)

doppelseitiges Design mit 3 Beleuchtungsmodi

Stromversorgung über 3x AAA-Batterien oder USB-C

Material: ABS/Acryl

Preis: 35,40 Euro



Wenn ihr euch vor dem Kauf von der Qualität der Lampe überzeugen wollt [Hier geht es zum Deal *], könnt ihr euch bei Amazon ein kurzes Produktvideo anschauen, das euch die Features näher vorstellt. Übrigens findet ihr weiteres cooles Merchandise und aktuelle Top-Angebote rund um Fernseher, Soundbars und Co. wie gewohnt auf unserer Deals-Themenseite.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.