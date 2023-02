Der vierte Teil eines gigantischen Action-Film-Universums bricht gerade weltweit Rekorde – und Teil 5 ist unterwegs

Es muss nicht immer Avatar oder Fast and Furious sein. Ein indischer Action-Kracher bricht gerade alle möglichen Rekorde. Mittendrin: Superstar Shah Rukh Khan als Top-Spion.

Shah Rukh Khan ist einer der größten Film-Stars des Planeten. In den letzten Jahren machte sich der indische Star allerdings rar vor der Kamera. Nach mehreren finanziellen Misserfolgen gönnte er sich eine Auszeit von Hauptrollen. 2023 aber ist er zurück. Am Anfang seines Comebacks steht die Agenten-Action Pathaan, die derzeit auch in den deutschen Kinos läuft.

Diese Rückkehr auf die große Leinwand scheint gelungen. Pathaan hat bereits die Top 10 der erfolgreichsten indischen Filme überhaupt geknackt und weltweit Rekorde gebrochen. In Deutschland schaffte Pathaan das beste Startwochenende eines indischen Films und in den USA schlug er die versammelte Bollywood-Konkurrenz, wie Deadline berichtet.

Die Kombination aus einem beliebten Action-Franchise und einem lange vermissten Star wirkt offenbar Wunder. Dass Khan hier eine Reunion mit seiner Leinwand-Partnerin Deepika Padukone (Om Shanti Om) feiert, schadet sicher auch nicht.

Schaut euch hier den Trailer für Pathaan an:

Pathaan - Trailer (OV) HD

In Pathaan muss Shah Rukh Khan die Ausbreitung eines tödlichen Virus verhindern

Shah Rukh Khan spielt den Titelhelden Pathaan, einen Agenten des indischen Auslands-Geheimdienstes, der den Auftrag erhält, den Ex-Kollegen Jim (John Abraham) aufzuhalten. Jim hat durch eine schreckliche Tragödie alle Ideale fahren lassen und ist bereit, jede moralische Grenze zu überschreiten. Dazu gehört auch, im Auftrag eines abtrünnigen pakistanischen Generals einen tödlichen Virus auf Indien loszulassen. Während seiner Mission trifft Pathaan auf die pakistanische Agentin Rubai (Deepika Padukone), doch kann er ihr trauen?

Seine 148 Minuten Laufzeit füllt Regisseur Siddharth Anand (War) mit diversen reißerischen Wendungen, reihenweise Waschbrett-Bäuchen, Zeitsprüngen und einem überdrehten Action-Set-Piece nach dem anderen. Da muss in Moskau ein High-Tech-Tresor geknackt werden, wird sich eine Schießerei in Spanien geliefert und auf dem Dach eines fahrenden LKWs in Dubai geprügelt. Diverse Cameos gibt es ebenfalls, ganz so wie beim Marvel Cinematic Universe. Denn Pathaan gehört ebenfalls zu einem Film-Universum – wobei man die anderen Filme nicht kennen muss, um Spaß an dem Action-Exzess zu haben.

Der Action-Film gehört zu einem ganzen Film-Universum

Bei Pathaan handelt es sich um den mittlerweile vierten Film des YRF Spy Universe. Die Abkürzung bezieht sich auf die Produktionsfirma Yash Raj Films. 2012 startete sie eine Serie von Action-Blockbustern rund um Salman Khans schlagkräftigen Agenten Tiger. Aus den ursprünglich als Reihe geplanten Tiger-Filmen wurde dann ein ganzes Film-Universum, inklusive Crossovern. Mittlerweile gehören dazu:

Der fünfte Film aus dem YRF Spy Universe heißt Tiger 3 und kommt im November in die indischen Kinos. Darin soll dann auch wieder Pathaan vorkommen.



Für Shah Rukh Khan steht derweil ein vollgepacktes Kinojahr bevor. Neben Tiger 3 wird er dieses Jahr im Action-Thriller Jawan eine Doppelrolle spielen und in der Tragikomödie Dunki auftreten.

