Serienkiller Dexter soll mit neuer Serie weitergehen ... aber doch bitte nicht so!

Serienkiller stehen weiter hoch im Kurs und nun werden Pläne geschmiedet, Dexter eine weitere Serie zu spendieren. Doch eine mögliche Idee dazu darf auf keinen Fall Wirklichkeit werden.

Nach Serien wie Dahmer, You und Mindhunter wirkt es fast so, als hätte Netflix die Serienkiller-Unterhaltung für sich gepachtet. Doch dem ist natürlich nicht so. Lange vor Netflix' Mörder-, Doku- und True-Crime-Welle (sowie jüngsten Formaten wie German Crime Story: Gefesselt bei Amazon) gab es Dexter vom US-Sender Showtime.



Michael C. Halls Verbrecher-Mörder ist nach 8 Staffeln ein legendärer Teil der TV-Geschichte, mit ebenso legendär verhasstem Serien-Ende. Insofern war es nicht verwunderlich, dass Dexter vor einem Jahr mit Dexter: New Blood zurückkehren durfte.

Die Fortsetzung beeindruckte trotz erneut umstrittenem Finale. Nun wurde sie abgesetzt, was jedoch nicht das Ende ist.

Dexter-Fortsetzung ist tot, aber das Serien-Universum lebt weiter

Durch TVLine wissen wir: Trotz Rekord-Einschaltquoten wird Dexter New Blood keine 2. Staffel erhalten, also eine 10-Episoden-Miniserie bleiben. Das war strenggenommen von Anfang an der verkündete Plan. Auch wenn er durch den enormen Erfolg der Sequel-Serie zwischenzeitlich wankte.

Doch das bestätigte Ende von Dexter: New Blood bedeutet nicht, dass Showtime die eigene Erfolgsmarke brach liegen lassen wird. Hinter den Kulissen sucht der Sender Alternativen, die das Dexter-Serien-Universum weiter wachsen lassen.

Aktuell sind das nur "Gespräche", die im Geheimen stattfinden. Wenn wir den Insider-Quellen glauben, soll unter den möglichen neuen Dexter-Serien auch ein Dexter-Prequel sein, das die Vorgeschichte von Michael C. Halls Miami-Killer erzählt. Das wäre allerdings eine kreative Katastrophe, die als Idee unbedingt wieder verworfen werden muss.

Warum eine Serie zu Dexters Vorgeschichte die schlechteste Idee überhaupt ist

Auch wenn die späteren Dexter-Staffen qualitativ nachließen, war die Serie zwischen 2006 und 2013 ein Stück Quality TV: charakterlich komplex, hochwertig produziert und erzählerisch anders. Sie erhob als eine der ersten einen Serienkiller zur Hauptfigur, der mit trockener Erzählerstimme hinter seiner sonnigen Fassade das unverständliche soziale Treiben um sich her kommentierte. Und der des Nachts seine innere Leere füllte, indem er seine Opfer akribisch in Plastik verpackte.

Bis zu seinem vorgetäuschten Tod in Staffel 8 war Dexter dabei, ohne es selbst zu wissen, auf der Suche nach seiner Menschlichkeit. Dass Dexter: New Blood ihn als gebrochenen Mann mit seinem verlassenen Sohn konfrontierte, schenkte dieser Charakterreise schließlich einen würdigen Abschluss.

Eine Serie zu Dexters Ursprüngen hingegen wäre ein Schritt zurück. Wir müssten miterleben, wie seine 9 Staffeln miterlebte Entwicklung zurückgenommen wird, um stattdessen das blutige Erwachen seines Mord-Triebes zu bezeugen.

Als Nicht-Dexter-Serie könnte ein solch düsteres Erwachen durchaus seinen Reiz entfalten. Aber als Prequel, das auf einen bekannten Endpunkt hinausläuft, würde ein solcher "Young Dexter" nur Langeweile provozieren. Viel Plastik und nichts dahinter. Wie uninspiriert so etwas aussehen kann, hat uns zuletzt Star Wars: Obi-Wan Kenobi gezeigt, dessen Hauptfigur längst auserzählt war, bevor die erste Episode über den Bildschirm flimmerte. Und anders als das Breaking Bad-Prequel Better Call Saul könnte sich der junge Dexter die Spannung nicht durch Kniffe wie Vorausblenden in die Zukunft erkaufen. Dexter: New Blood hat das unmöglich gemacht.

Nehmen wir dann noch hinzu, dass es innerhalb von 8 Staffeln Dexter bereits mehrere Rückblenden in Dexters Jugend gab, wäre eine Reise in diese Vergangenheit nichts weiter als die überlange Ausformulierung seiner längst bekannten Vorgeschichte.

Was wäre eine gute Serien-Alternative im Dexter-Universum?

Natürlich sollten wir grundsätzlich infrage stellen, ob weitere Fortsetzungen von Dexters Welt notwendig sind. Insbesondere nach dem radikalen Ende von New Blood. Aktuell wirkt die Suche nach weiteren Dexter-Serien nur wie der Versuch, das Franchise weiter zu melken, bis es blutet.

Wenn ein Dexter-Universum schon unausweichlich ist, dann sollte dafür wenigstens dieselbe mutige Kreativität an den Tag gelegt werden, wie bei den zwei Vorgänger-Serien. Nach der zweiten Dexter-Serie deutete vieles auf ein Spin-off mit Dexters Sohn Harrison hin. Dieser wurde von Jack Alcott umwerfend gespielt, verscherzte sich die Sympathien vieler Fans jedoch im New Blood-Finale. (Wäre das nicht spannend? Eine Hassfigur als Hauptfigur?)

Da Michael C. Hall seinen New Blood-Auftritt als "kathartischen Dexter-Abschied" betrachtet , wäre auch ein Blick auf Nebenfiguren abseits des Serienkillers eine Möglichkeit, die das Franchise in eine unerwartete Richtung wachsen ließe. Was beispielsweise Polizei-Kollege Batista (David Zayas) in Miami treibt, konnten wir bei seinem Gastauftritt mit Easter Eggs in New Blood nur erahnen. Wie kommt Masuka (C.S. Lee) mit seinen unangemessenen Bemerkungen in der heutigen modernen Welt zurecht? Oder aber wir loten wichtige Staffel-Hauptfiguren wie Lumen (Julia Stiles) aus, um herauszufinden, was aus Menschen geworden ist, deren Leben Dexter maßgeblich geprägt und verschont hat.

Fest steht: Damit das Dexter-Universum im Wachstum seinen Schneid nicht verliert, muss es auch bei seiner nächsten Serie ein Vorreiter bleiben. Und egal, wie dieser hoffentlich mutige, krawallige oder überraschende neue Vorstoß aussieht: In einem Prequel über Dexters Kindheit ist er ganz gewiss nicht zu finden.

