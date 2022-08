Der wichtigste Star Trek-Kuss gelang nur, weil Nichelle Nichols & William Shatner absichtlich Szenen ruinierten

Mit einem Kuss schrieben Nichelle Nichols und William Shatner Fernsehgeschichte. Doch der wichtigste Star Trek-Kuss schaffte es nur durch Sabotage der Stars in die Serie.

Es ist keine besonders gute Episode, aber Platons Stiefkinder aus der 3. Staffel von Raumschiff Enterprise enthält eine der wichtigsten Star Trek-Szenen überhaupt. Darin nimmt Captain Kirk Lieutenant Uhura in seine Arme. Sie küssen sich und das war's. In den von rassistischer Diskriminierung geprägten USA der 60er Jahre war es jedoch keineswegs selbstverständlich, dass ein weißer Mann vor laufender Kamera eine schwarze Frau küsst.

Nachdem Uhura-Darstellerin Nichelle Nichols am Sonntag im Alter von 89 Jahren verstorben ist, blicken wir zurück auf die Entstehung der Szene, bei der Kollege William Shatner und sie zu ungewöhnlichen Mitteln greifen mussten.

Der Kuss schaffte es nur dank Sabotage in die Star Trek-Episode

Gegen Ende der Star Trek-Episode aus dem Jahr 1968 stehen Kirk und Uhura unter der telekinetischen Kontrolle der sogenannten Platonier. Diese zwingen die beiden Sternenflottenoffiziere dazu, sich zu küssen. So stand es im Drehbuch von Meyer Dolinsky.

© Paramount Der berühmteste Star Trek-Kuss

Die Aussicht auf einen Kuss zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau machte den Sender NBC jedoch nervös. Was, wenn TV-Stationen im Süden der USA sich weigern würden, die Folge auszustrahlen? Sexuelle Beziehungen zwischen weißen und schwarzen Menschen waren ein Tabuthema.

Also suchte NBC nach allen möglichen Wegen, um die Rassisten nicht gegen sich aufzubringen. So wurde der Vorschlag gemacht, der Vulkanier Spock (Leonardo Nimoy) solle Uhura küssen, doch William Shatner hat laut Nichelle Nichols darauf bestanden, die Szene selbst zu drehen.

So sabotierten die Stars den Dreh

In ihrer Biografie Beyond Uhura schilderte die Schauspielerin, wie der nächste Zensur-Versuch vereitelt wurde: Die Star Trek-Crew sollte nämlich zwei Versionen der Szene drehen, einmal mit Kuss und einmal ohne. Nachdem die Kussszene im Kasten war, gaben die beiden Stars ihr Bestes, um die Kuss-lose Version zu vermasseln. Dann würde NBC nämlich gezwungen sein, die erste Version zu zeigen. Nichols schreibt dazu:

Im Bewusstsein dass [Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry] unbedingt den echten Kuss zeigen wollte, hat Bill [Shatner] mich geschüttelt und bedrohlich gezischt in seiner besten übertriebenen Kirk-Betonung: Ich! Werde! Dich! Nicht! Küssen! Ich! Werde! Dich! Nicht! Küssen!

"Es war absolut furchtbar und wir hatten einen Riesen-Spaß und waren begeistert", schrieb die Star Trek-Legende in ihrem Buch. Als die Aufnahmen am nächsten Tag vor der Crew gezeigt wurden, brachen alle in Gelächter aus. In der letzten Aufnahme der Kuss-freien Szene habe Shatner sogar geschielt. Nichols dazu:

Es war so kitschig und einfach schlecht, dass es unbrauchbar war. Die einzige Alternative war, die Szene ganz rauszuschneiden, aber das war unmöglich, ohne die ganze Folge zu ruinieren.

Also gab es keinen anderen Weg, als die Folge mit der Kussszene fertigzustellen, die in die TV-Geschichte eingehen sollte.

Warum der Szene so eine große Bedeutung zukommt

Im Nachhinein wurde der Moment oft als erster "gemischtrassiger" Kuss in der US-Fernsehgeschichte beschrieben, was bis heute umstritten ist. Bei der Ausstrahlung sorgte die Folge für wenig Aufsehen, auch Nichols schrieb, sie habe vor allem positive Fan-Post erhalten.

Trotzdem sollte man die symbolische Bedeutung des Kusses nicht zu gering ansetzen. Im Süden der USA war die Rassentrennung erst vier Jahre vor Ausstrahlung der Folge abgeschafft worden. Und erst 1967, also ein Jahr vor der Produktion, hatte der Oberste Gerichtshof der USA entschieden, dass Verbote von "gemischtrassigen" Ehen verfassungswidrig seien.

Der Kuss von Kirk und Uhura wurde also während einer dringend nötigen Zeitenwende in Sachen Bürgerrechte und Gleichberechtigung ausgestrahlt. Er symbolisierte eine neue Normalität, auch in der Populärkultur. Dabei überstrahlte das Bild von Kirk und Uhura auf Dauer auch den Kontext der Episode. Der Kuss in der Folge war erzwungen, aber er ging als ein Symbol der Freiheit in die Fernsehgeschichte ein.