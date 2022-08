Star Trek-Legende: Uhura-Darstellerin Nichelle Nichols ist tot

Als Lieutenant Uhura schrieb sie TV-Geschichte, nun ist Star Trek-Darstellerin Nichelle Nichols gestorben. Die Sci-Fi-Legende inspirierte zahlreiche Astronaut:innen.

Drei Jahrzehnte lang war Nichelle Nichols in den Weltraum-Abenteuern von Star Trek zu sehen. Erst spielte sie Lieutenant Nyota Uhura in der TV-Serie Raumschiff Enterprise, dann in sechs Kinofilmen. Die Science-Fiction-Reihe wurde den Talenten der Schauspielerin selten gerecht, aber Nichols nutzte ihren Ruhm als Platform wie wenige andere Stars in vergleichbaren Rollen. Nun ist Nichelle Nichols gestorben.

Nichelle Nichols schrieb in Star Trek mehrfach Fernsehgeschichte

Die 1932 in einer Vorstadt von Chicago geborene Nichelle Nichols begann ihre Karriere als Tänzerin, Sängerin und Modell. In einer Folge von Gene Roddenberrys Serie The Lieutenant gab sie 1964 ihr Schauspieldebüt. Ausgestrahlt wurde die Episode jedoch nicht, da sich die Folge mit ethnischen Konflikten unter Soldaten befasste, ein Tabuthema im US-amerikanischen Fernsehen.

Zwei Jahre später trat sie erneut in einer Roddenberry-Serie auf. Diese sollte ihr Leben für immer verändern. Raumschiff Enterprise war 1966 der Startschuss für eine der einflussreichsten Sci-Fi-Reihen überhaupt. Als Kommunikationsoffizier Lieutenant Nyota Uhura gehörte sie zur ersten Crew von Star Trek zusammen mit William Shatners Kirk, Leonard Nimoy als Spock, DeForest Kelley als McCoy, George Takeis Sulu, James Doohan als Scotty und Walter Koenigs Chekov.

© Paramount Nichelle Nichols und die Crew in Star Trek VI - Das unentdeckte Land

Nichols war eine der ersten schwarzen Schauspielerinnen mit einer führenden Rolle in einer US-Fernsehserie. In die TV-Geschichte ging auch der Kuss zwischen Kirk und Uhura in der Episode Platons Stiefkinder aus der 3. Staffel ein, eine der ersten Kussszenen zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau in einer amerikanischen Serie.

Nichols inspirierte zahlreiche Astronaut:innen

So weit wäre es allerdings fast nicht gekommen. Unzufrieden mit ihren schauspielerischen Herausforderungen in der Science-Fiction-Serie, wollte Nichols die Produktion eigentlich zum Ende der 1. Staffel verlassen und an den Broadway gehen.

Sie hatte Roddenberry bereits ihre Kündigung mitgeteilt, als ein berühmter Fan um ein Treffen mit ihr bat. Es handelte sich um niemand Geringeren als den Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. Dieser appellierte an Nichols, sie solle die einzigartige Chance nicht aufgeben. Zum ersten Mal, so King zu ihr, würden afroamerikanische Menschen im Fernsehen als "alltäglich, intelligent, schön" wahrgenommen. Nichols nahm ihre Kündigung daraufhin zurück.

In den Folgejahren nutzte Nichelle Nichols ihre Berühmtheit, um auch in der realen Welt für mehr Diversität bei der Erforschung des Weltraums zu sorgen. Gemeinsam mit der NASA engagierte sie sich für die Rekrutierung von Minderheiten und Frauen und inspirierte dadurch zahlreiche spätere Astronaut:innen.

Nach der Absetzung von Raumschiff Enterprise 1969 war Nichols weiterhin als Schauspielerin aktiv. Zehn Jahre später spielte sie noch einmal Uhura im ersten von sechs Kinofilmen: Star Trek - Der Film. Als Gaststar veredelte sie Episoden von Futurama, Die Simpsons und Heroes und gelegentlich trat sie auch in Filmen auf.

"Sie inspirierte Generationen dazu, nach den Sternen zu greifen"

Bei Twitter bekundeten langjährige Kolleg:innen und Fans ihre Trauer und ihre Ehrerbietung gegenüber Nichols, angefangen bei der NASA:

Wir feiern das Leben von Nichelle Nichols, Star Trek-Schauspielerin, Vorreiterin und Vorbild, die für so viele symbolisierte, was möglich ist. Sie [...] inspirierte Generationen dazu nach de Sternen zu greifen.

William Shatner erinnerte daran, wie Nichols "so viel dafür getan hat soziale Probleme sowohl hier in den USA als auch im Rest der Welt neu zu bestimmen".

Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert-Star LeVar Burton war einer von vielen, der hervorhob, wie Nichols "den Weg für uns gewiesen hat mit ihrer Anmut, Schönheit, Talent, Intelligenz und ihrer Hingabe".



Star Trek: Raumschiff Voyager-Captain Kate Mulgrew schrieb:



Nichelle Nichols war die erste. Sie war eine Vorreiterin, die einen äußerst herausfordernden Pfad mit Charakterstärke, Anmut und einem umwerfenden Feuer navigierte, das wir so nicht wieder sehen werden.

"Heute ist mein Herz schwer, meine Augen leuchten wie die Sterne, zwischen denen du jetzt ruhst, meine geliebte Freundin", schrieb George Takei in Erinnerung an die Schauspielerin.

Wie ihr Sohn Kyle Johnson bekanntgab , ist Nichelle Nichols am Sonntag im Alter von 89 Jahren gestorben.