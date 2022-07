Star Trek Picard-Finale: Emotionales Video für Staffel 3 bringt Worf, Jordi und mehr zurück

Star Trek Picard geht nächstes Jahr in die 3. Staffel. Jetzt gibt es in einem Teaser-Trailer von der Comic-Con ein Wiedersehen mit den TNG-Lieblingen Worf, Jordi und Dr. Crusher.

Das Finale von Star Trek Picard Staffel 2 war umstritten, nun liegt es an Staffel 3 ein würdiges Ende für Jean Luc Picard zu erzählen. Patrick Stewart kehrt nämlich nächstes Jahr zum letzten Mal zurück in die Rolle.

Bei der Comic-Con wurde ein erster Teaser-Trailer für das Serienfinale gezeigt, der den Trend der Sci-Fi-Serie fortführt, Picard in eine große Reunion aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert zu verwandeln.



Schaut euch hier den Teaser Trailer für die letzte Picard-Staffel an:

Star Trek: Picard - Season 3 Teaser Trailer (English) HD

Im Video sehen wir Michael Dorn als Worf, LeVar Burton als Jordi, Gates McFadden als Dr. Crusher und viele andere bekannte Gesichter aus TNG.



Anlässlich der Comic-Con wurden auch Charakterposter für die neue Staffel veröffentlicht, die ihr euch hier ansehen könnt:

Wann kommt Star Trek Picard Staffel 3 nach Deutschland und wo streamt die Serie?

Staffel 3 der Science-Fiction-Serie hat noch keinen genauen Starttermin außer 2023. In den USA wird die Serie beim Streaming-Dienst Paramount+laufen, der auch im Winter nach Deutschland kommt. Ob Picard für die finale Staffel in Deutschland von Amazon Prime Video zu Paramount+ wechselt, ist derzeit aber noch nicht bekannt.

