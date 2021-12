Deshalb bleibt Kevin tatsächlich allein zu Haus - Achtet auf diese Szene

Jedes Jahr wieder überkommt uns an Weihnachten die Lust, Kevin - Allein zu Haus zu schauen. Ein Detail zu Beginn ist uns bisher immer entgangen und dabei besiegelt es Kevins Schicksal.

Die meisten Leute haben Kevin - Allein zu Haus zwischen 3 und 20 Mal gesehen. Wir auch. Eine ganz bestimmte Szene zu Beginn des Films ist uns bisher aber stets entgangen, dabei ist sie entscheidend für den ganzen Filmverlauf. Dieses Detail zog bereits vor einigen Jahren die Aufmerksamkeit einer kleinen Internetgemeinde auf sich und wir wollen euch die entscheidende, kurze Einstellung eures liebsten Weihnachtsfilms nicht vorenthalten. Diese erklärt, warum der Familie am Flughafen nicht aufgefallen ist, dass Kevin fehlt, denn es geht um das verschwundene Flugticket.

Kevin ist selbst Schuld, dass er allein zu Haus bleibt

Wer Kevin - Allein zu Haus dieses Jahr noch nicht gesehen hat, dem helfen wir kurz auf die Sprünge: Zu Beginn des Films gibt es ein großes Familienessen bei den McCallisters. Kevin hätte gerne eine Pizza ohne Belag. Als er in die Menge fragt, ob ihm keine bestellt worden sei, entgegnet sein großer Bruder Buzz, dass sie schon aufgegessen wurde und wenn er ein Stück möchte, müsse es jemand ... hochwürgen. Als Kevin daraufhin auf ihn losgeht, nimmt das Unheil seinen Lauf. Wir haben die kurze Szene aufgeschlüsselt.

1. Kevins Flugticket wird am Esstisch eingeweicht

Nachdem Kevin selbst eine Prügelei startet, bricht Chaos am Esstisch aus. Ein Softdrink wird über Kevins Flugticket geschüttet, ohne dass es jemand mitbekommt.

© 20th Century Pictures Kevin - Allein zu Haus

2. Kevins Flugticket wird gemeinsam mit dem Müll weggeschmissen

Haben die McCallisters in Kevin - Allein zu Haus keine Gläser? Wäre der Esstisch nicht mit Plastikbechern zugepflastert, dann wäre es vielleicht jemandem aufgefallen, dass sich unter den roten Bechern und Servietten das ebenfalls rote Flugticket befindet.

© 20th Century Pictures Kevin - Allein zu Haus

3. Kevins Flugticket ist kurz im Müll zu sehen - mit seinem Namen drauf

In einer kurzen Einstellung sehen wir den roten Müll im Eimer landen und wer in dieser Sekunde genau hinschaut, kann sogar Kevins Namen erkennen.

© 20th Century Pictures Kevin - Allein zu Haus

Dass Kevins Flugticket im Müll landet, erklärt, warum den Eltern am Flughafen nicht aufgefallen ist, dass ihr 8-jähriger Sohn noch zu Haus sitzt, denn sie hatten sein Ticket nicht dabei. Ironischerweise ist Kevin selbst daran Schuld, weil er die Prügelei startete.

Ihr wusstet über das Detail bereits Bescheid? Dann interessiert euch vielleicht dieser Logikfehler in Kevin - Allein zu Haus, der endlich aufgeklärt wurde. Auch war Kevin-Darsteller Macaulay Culkin kürzlich noch einmal in seiner größten Rolle zu sehen.

Wann kommt Kevin - Allein zu Haus Weihnachten 2021 im Fernsehen?

Das nächste Mal könnt ihr Kevin - Allein zu Haus am Heiligabend und dem darauffolgenden Weihnachtsfeiertag bei Sat1 sehen:

Freitag, 24.12.2021, ab 20:15 Uhr bei Sat.1

Samstag, 25.12.2021, ab 17:45 Uhr bei Sat.1

Die Fortsetzung Kevin - Allein in New York wird an Weihnachten ebenfalls im TV ausgestrahlt:

Samstag, 25.12.2021, ab 20:15 Uhr bei Sat.1

Sonntag, 26.12.2021, ab 17:30 Uhr bei Sat.1

Wer nicht bis dahin warten möchte, kann Kevin - Allein zu Haus und Kevin - Allein in New York auch bei Disney+ * und bei Amazon * streamen.

