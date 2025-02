Deshalb verließ Emmy Rossum Shameless wirklich

Als Emmy Rossum die Serie Shameless verließ, mussten nicht nur die rotzfrechen Gallaghers, sondern auch das Publikum zwei Staffeln ohne Fiona überleben.

In Shameless spielte Emmy Rossum 9 Staffeln lang die älteste Tochter Fiona Gallagher von 2011 bis 2019. Ihr Ausstieg war für viele Fans nicht leicht zu verkraften. Doch für die Schauspielerin und ihre Figur war die Zeit gekommen, neue Wege zu beschreiten.

Für Emmy Rossum war es Zeit, aufzubrechen

Mit Emmy Rossums Ausstieg wurde Shameless um einen wesentlichen Charakter ärmer. Denn ihre Figur Fiona versuchte in dem schrägen Kosmos der Gallagher-Familie immer wieder, das Leben ihrer Geschwister einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen.

Nachdem Fiona es in Staffel 9 überraschend zu Wohlstand bringt, entscheidet sie sich, ein neues Leben zu beginnen – und das ohne ihre Familie.

Schaut hier mal wieder einen Trailer zu Shameless:

Shameless - S01 Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Für Fans war der Abschied von Emmy Rossum schockierend, da Fiona für viele ein Urgestein von Shameless darstellte. Hinter der Kamera war bei der Schauspielerin nach immerhin neun Jahren am Set das Gefühl aufgekommen, Fionas Geschichte sei aus-erzählt.

Wie Good Housekeeping schon 2020 berichtete, fiel der Abschied Emmy Rossum aber nicht leicht:

Ich war 23, als die Serie begann, und das Selbstvertrauen, das sie mir gegeben hat, ist wirklich bemerkenswert. Es war eine lange, wunderbare Reise und ich stehe meiner Gallagher-Familie so nahe, dass es ziemlich bittersüß ist, sie zu verlassen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es für die Figur an der Zeit war, ihre Flügel auszubreiten und dass es weniger Bedarf für sie gab.

Gleichzeitig fand sie klare Worte für das Warum:

Ich möchte nie, dass sich etwas nur wie ein Job anfühlt, und deshalb gehe ich, solange ich es noch liebe.

Neben Shameless war Emmy Rossum in den letzten Jahren nicht untätig

Im Jahr 2019 führte Emmy Rossum Regie bei einer Folge der Comedy-Serie Modern Love. Außerdem hatte sie einen Cameo in der Thriller-Serie Mr. Robot und spielte in dem Action-Film Hard Powder mit. Weitere Serien-Auftritte folgten 2022 in der Miniserie Angelyne und 2023 in der Miniserie A Crowded Room.

Für Shameless-Fans war Fionas Verlust nicht leicht – für Emmy Rossum aber scheint es die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Welche Projekte noch folgen mögen, bleibt abzuwarten.