Desperate Housewives-Star rettete John Wick in letzter Sekunde mit 6 Millionen: "Das beste Geld, das ich je ausgegeben habe"

Zehn Jahre nach dem Start der John Wick-Filmreihe wird eine unbesungene Heldin enthüllt, ohne die es das Action-Spektakel vielleicht gar nicht gegeben hätte.

Mit Ballerina kommt am 6. Juni 2025 Jahr ein weiblich angeführtes Spin-off aus dem John Wick-Universum in die Kinos. Doch die von Ana de Armas gespielte Killerin ist nicht die erste John Wick-Heldin. Dieser Titel gebührt überraschenderweise einer Desperate Housewives-Darstellerin, die sich neuerdings als Retterin der gesamten Action-Filmreihe entpuppte.

Dabei ahnen viele vielleicht gar nicht, dass sich hinter diesem berühmten Serien-Star auch eine renommierte Hollywood-Produzentin mit einer Nase für Action-Stoffe verbirgt.

Serien-Star Eva Longoria rettete John Wick mit einer Finanzspritze von 6 Millionen Dollar

Richtig gelesen: Ohne die aus Serien wie Desperate Housewives und Telenovela bekannte Eva Longoria würde es die John Wick-Filmreihe heute vielleicht gar nicht geben. Das enthüllten die Regisseure Chad Stahelski und David Leitch in einem kürzlich geführten Gespräch mit Business Insider (via Variety ).

So soll die Schauspielerin und Produzentin den ersten John Wick-Film mit kurzfristig mit 6 Millionen US-Dollar versorgt haben, um eine fatale Lücke in der Finanzierung zu schließen: Ein anderer Sponsor konnte offenbar nicht schnell genug Geld auftreiben.

[Eva] kam zur Hilfe und schloss die Finanzierungslücke, keine 24 Stunden, bevor wir das Projekt hätten dichtmachen müssen. Basil [Iwanyk, der Produzent] nahm uns [nach den Dreharbeiten] zum Essen mit, wo wir über den ganzen Blödsinn gelacht haben, der passiert ist, und er meinte: 'Übrigens, lustige Geschichte, wisst ihr, wer euch kurzfristig finanziert hat? Eva Longoria.'

Aktuell ist die Schauspielerin als sie selbst in der 4. Staffel der Krimikomödie Only Murders in the Building zu sehen, die wöchentlich auf Disney+ veröffentlicht wird. Groß im Geschäft ist Longoria aber spätestens seit 2005, als sie ihre eigenen Produktionsfirma UnbeliEVAble Entertainment gründete. Seit 2014 ist das Multitalent zusätzlich als Regisseurin tätig.

Das gut investierte Geld in die erfolgreiche Action-Filmreihe hat sich gelohnt

Die Investition in das mittlerweile milliardenschwere John Wick-Franchise war jedenfalls eine kluge Business-Entscheidung von Eva Longoria, die Leitch und Stahelski erst etwas später in Person traf. Als sie von den Filmemachern zum Dank für ihre finanzielle Unterstützung zum Essen eingeladen wurde, soll sie gesagt haben:

Wow, das war das beste Geld, das ich je ausgegeben habe.

Durch diese tiefe Verbundenheit zur Action-Reihe wäre es auch überhaupt nicht überraschend, Longoria irgendwann höchstpersönlich vor Mr. Wick stehen zu sehen. Filmemacher Leitch erklärte abschließend: "Sie will es auf jeden Fall, sie möchte Action drehen. Ich würde gerne mit ihr zusammenarbeiten, wir versuchen etwas zu finden."