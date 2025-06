Deswegen sieht Nathan Fillion im Superman-Film so lächerlich aus

In dem neuen Superman-Film sehen wir Nathan Fillion als Green Lantern. Und nicht nur das. Denn die Figur in James Gunns Version hat einen besonderen Look.

In Superman sehen wir Nathan Fillion (The Rookie) in der beliebten Rolle des Green Lantern. Inklusive eines Looks, der als außergewöhnlich beschrieben werden kann. Doch hinter dieser visuellen Entscheidung steckt eine ganz bestimmte Strategie.

James Gunn wollte Nathan Fillion mit Topfschnitt

Im Dezember 2024 berichtete Screen Rant über das kuriose Aussehen von Green Lantern im Superman-Film von Regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy). Dabei steckt hinter der schrägen Aufmachung von Green Lantern mehr als nur eine Laune des Filmschaffenden. Der Grund dafür ist die Comicvorlage.

Die Figur Guy Gardner (alias Green Lantern) wurde 1968 entwickelt. So richtig bekannt wurde er aber erst in den darauffolgenden 1980ern/1990ern, als er auch in die berühmte Justice League mit weiteren bekannten DC-Charakteren (wie beispielsweise Superman) einstieg. Guy Gardner gilt wegen seiner impulsiven Art als Fan-Liebling.

Was diesen Green Lantern ebenfalls auszeichnet, ist sein orangefarbener, wenig anschaulicher Topfhaarschnitt. Den bekommen wir an Nathan Fillion in voller Pracht zu sehen. Hierdurch hebt sich Fillions Green Lantern-Darstellung deutlich von seinen Vorgängern ab. Und genau das war eben beabsichtigt.

Ein weiteres interessantes Detail: Regisseur James Gunn gab unumwunden zu, dass er Fillion mit dieser Frisur sehen wollte. So verkündete er auf Threads :

Meinem alten Kumpel Nathan einen Topf-Schnitt zu verpassen, war vielleicht der Hauptgrund, ihn zu casten.

Damit spielt der Filmschaffende auf die Tatsache an, dass er und Nathan Fillion schon über viele Jahre hinweg in verschiedenen Filmprojekten erfolgreich zusammenarbeiten. Dazu zählen beispielsweise Slither – Voll auf den Schleim gegangen, The Suicide Squad, die Guardians of the Galaxy-Trilogie und neuerdings Superman.

Mit einer derartig skurrilen Haarpracht musste der Darsteller allerdings bisher nur als Green Latern herumlaufen. Da Nathan Fillion aber erwiesenermaßen Freude an exzentrischen Figuren hat und die Topffrisur nun einmal zu Guy Gardners entscheidenden Merkmalen zählt, wird er James Gunn diesen Look wahrscheinlich verzeihen.