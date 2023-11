Deutlich günstiger am Black Friday bei Amazon: Der wohl beste Zombie-Horror des Jahres mit unfassbar realistischer Story

Seit dem Sommer ist die Box für eine der besten Serien des Jahres fürs Heimkino erhältlich. Wer gezögert hat, sollte in der Black Friday Woche auf Amazon zuschlagen und vom Rabatt profitieren.

The Last of Us war eines der beliebtesten Spiele 2013 und wurde vor allem dafür gefeiert, dass es gruseligen Horror mit einer berührenden Geschichte verbinden konnte. Auch die Adaption im Serienformat konnte zu Beginn dieses Jahres Fans und Kritiker:innen überzeugen. Anlässlich des Black Fridays hat Amazon ordentlich an der Preisschraube gedreht und die 4K-Version um 31 Prozent reduziert.

Das fesselnde Serienspektakel in neun Episoden gibt es neben der 4K-Edition * auch auf Blu-ray *, DVD * und im Stream auf Amazon Prime *. Die Fassungen fürs Heimkino bieten über zwei Stunden Bonusmaterial.

The Last of Us: Selten ist eine Game-Adaption so gut gelungen

Wenn erfolgreiche Games für die Leinwand adaptiert werden, kommt dabei nicht immer auch ein guter Film oder eine gute Serie heraus. Doch The Last of Us konnte diesem Schicksal entgehen. Auf Rotten Tomatoes erhielt der Zombie-Horror 96 Prozent positiver Zustimmungen von Kritiker:innen und einen Audience-Score von 89 Prozent. Überzeugen konnten vor allem die Hauptdarsteller:innen Pedro Pascal (Mandalorian) und Bella Ramsey (Game of Thrones).

Amazon The Last of Us ist eine der besten Spiele Adaptionen überhaupt.

Ein weiterer Grund, warum die Adaption gelungen ist: Spiele-Autor Neil Druckmann war auch für das Serien-Script verantwortlich und blieb in weiten Teilen seinem Spiel treu. Gleichzeitig hat er sich nicht davor gescheut, nötige Änderungen vorzunehmen, um sie dem Medium anzupassen. Denn was im Spiel funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig in einer Serie, wie Druckmann gegenüber Gamespot erklärte:

Im Spiel geht es – manchmal – um das Eintauchen und diese kontinuierlichen Sequenzen durch stetigen Raum und Zeit, um dir das Gefühl zu geben, dieser Charakter zu sein. Und wenn wir die Show genau so drehen würden, würde sie nur langweilig werden [...].

Darum geht es in The Last of Us

Zwanzig Jahre nachdem eine parasitäre Pilzinfektion die Menschen in gewalttätige Kreaturen verwandelt hat, wird der Überlebenskünstler Joel (Pedro Pascal) angeheuert, um die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer streng überwachten Quarantänezone zu schmuggeln. Der zunächst einfache Job stellt sich als äußerst schwierig heraus, denn mehrere Gruppierungen wollen Ellie um jeden Preis entführen, da das Mädchen immun gegen das Virus zu sein scheint. Gemeinsam stellen sich die beiden einer brutalen wie emotionalen Reise durch ganz Amerika.

Dank der großen Beliebtheit der Serie hat HBO schnell grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben, doch die Produktion lässt auf sich warten, was unter anderem an dem Hollywood-Streik der Schauspieler:innen und Drehbuchautor:innen liegt. 2024 sollen die Dreharbeiten aber endlich beginnen.

