Deutsche DC-Fans dürfen durchdrehen: Snyder-Cut kommt zu uns - und ich bin überglücklich

Bisher war die neue Justice League-Version nur für HBO Max angekündigt. Jetzt gibt es tolle Neuigkeiten: Der Snyder-Cut wird bald weltweit veröffentlicht - auch in Deutschland.

Erst vor gut 3 Wochen habe ich meine tiefe Enttäuschung als DC- und Zack Snyder-Fan darüber abgelassen, dass die neue Fassung von Justice League am 18. März erscheint - aber nicht in Deutschland.

Jetzt hat der Regisseur auf Twitter doch noch für Erlösung gesorgt. Der Snyder-Cut kommt Mitte März weltweit und damit auch für deutsche DC-Fans!

Die Plattform steht noch nicht fest, aber der Snyder-Cut kommt bald in Deutschland

Mit einem Tweet hat Zack Snyder jetzt angekündigt, dass seine ultimative Justice League-Version weltweit auch außerhalb der USA am 18. März 2021 veröffentlicht wird:

Mit einem weiteren Tweet gab er an, dass die Verfügbarkeit je nach Land von den unterschiedlichen Streaming-Angeboten abhängig sein wird. Der Snyder-Cut kann aber sowohl als Stream als auch digitaler Download verfügbar gemacht werden.

Was bedeutet die Snyder-Cut-Nachricht für Deutschland?

In den USA wird der neue Justice League beim Warner-Streamingdienst HBO Max verfügbar sein. Die Inhalte davon werden bei uns oft über Sky veröffentlicht. Jetzt gerade ist dort zum Beispiel Wonder Woman 1984 exklusiv vor dem Kinostart zum Streamen abrufbar.

Da Zack Snyder auch digitale Downloads in Aussicht stellt, könnte die neue Justice League-Version in Deutschland aber auch bei gängigen Video-on-Demand-Anbietern wie Amazon oder iTunes zum Kaufen bzw. Leihen angeboten werden. Wie deutsche DC-Fans den Snyder-Cut ab dem 18. März dann genau schauen können, wird aber garantiert schon sehr bald angekündigt.

Schaut hier den neusten Trailer zum Snyder-Cut von Justice League!

Zack Snyder's Justice League - Official Trailer (English) HD

Mit dem Snyder-Cut dürfen sich DC-Fans dann auf ein ganz neues Erlebnis einstellen. Die 4 Stunden lange Wiedergeburt des Blockbusters soll rund 80% Material bieten, die für die Kinofassung nicht verwendet wurden. Einige Szenen, unter anderem mit Jared Leto als Joker, durfte Snyder außerdem zusätzlich nachdrehen.

Damit steht es fest, dass das wohl größte DC-Highlight des Jahres auch bei uns pünktlich erscheint. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Wochenende ist als Fan gerade so richtig gerettet worden!

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen.